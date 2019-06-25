Детский ад! Ребёнка 4 часа удерживали в подсобке магазина в Пинске

Детский ад! Охранник 4 часа удерживал ребёнка в подсобке магазина.

Ирина Вишневская, мать:

Когда я пришла и такое увидела, в тот момент, я думала, что если не начну говорить, стены в моём доме начнут кричать. Как подобное отношение к ребенку может быть, вообще. Этот день защиты детей в семье Вишневских из Пинска запомнят навсегда! 1 июня 9-летний Женя пошёл в магазин и пропал! Ребёнка, как выяснилось позже, задержал охранник магазина. То, что произошло дальше, стало настоящим кошмаром и для Жени, и для его родителей. Ирина Вишневская:

Ребёнок говорит, что охранник заставлял его сидеть с заложенными назад руками, скрещенными ногами и держать ровно спину, когда с ним взрослый разговаривает. Ругался на него матом, оскорблял его. Не сдерживая слёз, Ирина вспоминает: её сын пытался взять в магазине шоколадку и пакет сухариков. Охранник словил ребёнка за руку и устроил настоящий самосуд, до смерти испугав ребёнка!

Ирина в тот день уехала по делам в столицу, вызволять Женю из плена отправился отчим. Но сотрудники магазина не подпустили мужчину к ребёнку.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:

То, что ребёнка не отдали, это правильно. Потому что с бывшим мужем подписан договор о детях. И если ему отдают, это чуть ли не похищение ребёнка. Ирина Вишневская:

Два экипированных милиционера в эту подсобку, которая два на два метра, там, вообще, было просто не развернуться. К моему сыну садят какого-то мужчину, извините, бомжа. Ребёнок сидит, на это всё смотрит. Эти высокие милиционеры, у них автоматы, они со шлемами. Он и так напуган, и тут это всё происходит. Муж начинает пытаться ребёнка вытянуть из этого, на что охранник начинает говорить этим милиционерам, что: «Если он начнёт ребёнка выводить, вы можете его задержать, скрутить, ложить. Это, вообще, никто». Когда заплаканная женщина, всё-таки, смогла приехать на место ЧП, отдать ребёнка под расписку не разрешили даже ей! Целых 4 часа шокированная семья ждала приезда инспектора по делам несовершеннолетних, а 9-летний Женя всё это время томился в заточении.

Ирина Вишневская:

Я пришла, она даже не представилась. «Так, почему в шортах, почему в майке? Ты знаешь, что красть нельзя? Вы будете социально опасны. Ваш ребёнок так поступил, что он станет на учёт». Хотя я знаю прекрасно, что ребёнку 9 лет, он даже административной ответственности не подлежит. И в таком возрасте проводят работу не милиция, а родители и социальные психологи. И когда я пришла, он сидит и пытается сдержаться. Когда я пришла, такое увидела, я сама была в таком же состоянии. Надежда Цыркун:

Инспектор правильно сказала, и хорошо, что она знает нормы. Она им сказала: мы вас ставим на учёт, семья в социально опасном положении, СОП, мы будем выяснять, что привело ребёнка в магазин – может быть, у вас нет еды, может быть, дети не могут быть дома, там опасно, может быть, кто-то ребёнка обидел. Чтобы разузнать, что происходило в тот злополучный день, корреспонденты нашей программы направляются в тот самый магазин. Покупатели гипермаркета, услышав про семейную драму, разыгравшуюся здесь 1 июня, приходят в ужас.

Люди:

Мне кажется, это жестоко. Каждый ребёнок – это личность. И как бы там ни было, он должен был как-то, наверное, поговорить спокойно. И во-первых, он должен был вызвать родителей. Потому что без родителей он не имел права этого сделать. Наверное, если бы с моим ребёнком так сделали, то я бы довёл это дело до суда. Такая жара ещё вдобавок. Я считаю, что это, вообще, неправильно. Но ответ на вопрос, почему несовершеннолетнего несколько часов держали взаперти, получить так и не удалось. Увидев телекамеры, администрация бежит от журналистов. Попытки разузнать подробности про охранника, задержавшего мальчика, также не увенчались успехом.

Сейчас 9-летнего Женю родители боятся оставить одного на минуту, с ребёнком, не переставая, работает психолог. Специалисты уверяют: девиантное поведение детей – это повод бросить вызов себе и обществу. Но отчаявшаяся мать уверена: то, как обошлись с её ребёнком – настоящее беззаконие! А инцидент может навсегда отпечататься на психике сына! Ирина Вишневская:

Это непонятная ситуация, в которой проявилось просто безразличие, равнодушие. И с одной стороны, мой ребёнок, да – он тот¸ кто совершил преступление. Но было и совершено преступление по отношению к нему. Никто не хочет об этом даже задуматься. Неужели не могли договориться, решить этот вопрос? Мы что, на Марсе живём? Я никак не собиралась уходить от ответственности. Юрист, ознакомившись с историей задержания в магазине, выдаёт резюме: работники превысили полномочия. Задерживать и досматривать нарушителей имеют право только лицензированные сотрудники департамента охраны.

Юлия Котух, партнёр адвокатского бюро:

Если мы говорим о том, что это просто какой-то работник магазина, которому условно администрацией магазина придан формально статус охранника, в такой ситуации данный человек не имеет каких-либо полномочий по задержанию лица, по осуществлению досмотра личного или вещей лица, который потенциально совершил какое-то административное правонарушение. В головном офисе сети супермаркетов провели служебную проверку и установили: никаких нарушений в поведении охранника магазина не обнаружено.