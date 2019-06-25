Детский ад! Ребёнка 4 часа удерживали в подсобке магазина в Пинске

Детский ад! Охранник 4 часа удерживал ребёнка в подсобке магазина.
Детский ад! Охранник 4 часа удерживал ребёнка в подсобке магазина.
Ирина Вишневская, мать:
Когда я пришла и такое увидела, в тот момент, я думала, что если не начну говорить, стены в моём доме начнут кричать. Как подобное отношение к ребенку может быть, вообще.
Этот день защиты детей в семье Вишневских из Пинска запомнят навсегда! 1 июня 9-летний Женя пошёл в магазин и пропал! Ребёнка, как выяснилось позже, задержал охранник магазина. То, что произошло дальше, стало настоящим кошмаром и для Жени, и для его родителей.
Ирина Вишневская:
Ребёнок говорит, что охранник заставлял его сидеть с заложенными назад руками, скрещенными ногами и держать ровно спину, когда с ним взрослый разговаривает. Ругался на него матом, оскорблял его.
Не сдерживая слёз, Ирина вспоминает: её сын пытался взять в магазине шоколадку и пакет сухариков. Охранник словил ребёнка за руку и устроил настоящий самосуд, до смерти испугав ребёнка!
Ирина в тот день уехала по делам в столицу, вызволять Женю из плена отправился отчим. Но сотрудники магазина не подпустили мужчину к ребёнку.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:
То, что ребёнка не отдали, это правильно. Потому что с бывшим мужем подписан договор о детях. И если ему отдают, это чуть ли не похищение ребёнка.
Ирина Вишневская:
Два экипированных милиционера в эту подсобку, которая два на два метра, там, вообще, было просто не развернуться. К моему сыну садят какого-то мужчину, извините, бомжа. Ребёнок сидит, на это всё смотрит. Эти высокие милиционеры, у них автоматы, они со шлемами. Он и так напуган, и тут это всё происходит. Муж начинает пытаться ребёнка вытянуть из этого, на что охранник начинает говорить этим милиционерам, что: «Если он начнёт ребёнка выводить, вы можете его задержать, скрутить, ложить. Это, вообще, никто».
Когда заплаканная женщина, всё-таки, смогла приехать на место ЧП, отдать ребёнка под расписку не разрешили даже ей! Целых 4 часа шокированная семья ждала приезда инспектора по делам несовершеннолетних, а 9-летний Женя всё это время томился в заточении.
Ирина Вишневская:
Я пришла, она даже не представилась. «Так, почему в шортах, почему в майке? Ты знаешь, что красть нельзя? Вы будете социально опасны. Ваш ребёнок так поступил, что он станет на учёт». Хотя я знаю прекрасно, что ребёнку 9 лет, он даже административной ответственности не подлежит. И в таком возрасте проводят работу не милиция, а родители и социальные психологи. И когда я пришла, он сидит и пытается сдержаться. Когда я пришла, такое увидела, я сама была в таком же состоянии.
Надежда Цыркун:
Инспектор правильно сказала, и хорошо, что она знает нормы. Она им сказала: мы вас ставим на учёт, семья в социально опасном положении, СОП, мы будем выяснять, что привело ребёнка в магазин – может быть, у вас нет еды, может быть, дети не могут быть дома, там опасно, может быть, кто-то ребёнка обидел.
Чтобы разузнать, что происходило в тот злополучный день, корреспонденты нашей программы направляются в тот самый магазин. Покупатели гипермаркета, услышав про семейную драму, разыгравшуюся здесь 1 июня, приходят в ужас.
Люди:
Мне кажется, это жестоко. Каждый ребёнок – это личность. И как бы там ни было, он должен был как-то, наверное, поговорить спокойно. И во-первых, он должен был вызвать родителей. Потому что без родителей он не имел права этого сделать.
Наверное, если бы с моим ребёнком так сделали, то я бы довёл это дело до суда.
Такая жара ещё вдобавок. Я считаю, что это, вообще, неправильно.
Но ответ на вопрос, почему несовершеннолетнего несколько часов держали взаперти, получить так и не удалось. Увидев телекамеры, администрация бежит от журналистов. Попытки разузнать подробности про охранника, задержавшего мальчика, также не увенчались успехом.
Сейчас 9-летнего Женю родители боятся оставить одного на минуту, с ребёнком, не переставая, работает психолог. Специалисты уверяют: девиантное поведение детей – это повод бросить вызов себе и обществу.
Но отчаявшаяся мать уверена: то, как обошлись с её ребёнком – настоящее беззаконие! А инцидент может навсегда отпечататься на психике сына!
Ирина Вишневская:
Это непонятная ситуация, в которой проявилось просто безразличие, равнодушие. И с одной стороны, мой ребёнок, да – он тот¸ кто совершил преступление. Но было и совершено преступление по отношению к нему. Никто не хочет об этом даже задуматься. Неужели не могли договориться, решить этот вопрос? Мы что, на Марсе живём? Я никак не собиралась уходить от ответственности.
Юрист, ознакомившись с историей задержания в магазине, выдаёт резюме: работники превысили полномочия. Задерживать и досматривать нарушителей имеют право только лицензированные сотрудники департамента охраны.
Юлия Котух, партнёр адвокатского бюро:
Если мы говорим о том, что это просто какой-то работник магазина, которому условно администрацией магазина придан формально статус охранника, в такой ситуации данный человек не имеет каких-либо полномочий по задержанию лица, по осуществлению досмотра личного или вещей лица, который потенциально совершил какое-то административное правонарушение.
В головном офисе сети супермаркетов провели служебную проверку и установили: никаких нарушений в поведении охранника магазина не обнаружено.
Андрей Круглей, руководитель управления безопасности сети гипермаркетов:
Как бы оценивала мать ситуацию, если бы мы ребёнка в состоянии стресса после зафиксированного факта хищения отправили из магазина и с ним что-нибудь случилось? Второе: я попросил бы у вас при оценке ситуации исключить эмоции мамы, которая не видела, как всё происходило, и не знает, как всё происходило, потому что во время разбирательства находилась в Минске. Третье: сотрудники торгового объекта своевременно уведомили инспектора по делам несовершеннолетних о произошедшем факте хищения с участием малолетнего, и далее действовали в соответствии с указаниями инспектора по делам несовершеннолетних.
Ирина Вишневская:
Для него оказалось, что ему очень было плохо оттого, что он обидел маму, когда мама приехала, в таком состоянии была. И ему это ещё больше стресс добавило.
А то, что родители беспомощными оказались... Для ребёнка казалось, что мама может всё. А тут ситуация такая, в которой даже мама не может забрать, не может помочь. Так кто тогда может?
Юристы уверены: для дальнейшего разбирательств в суде между гипермаркетом и пострадавшей семьёй нет смысла – ведь виноваты и маленький хулиган, и распоясавшийся охранник. Мама Жени наперекор всему будет отстаивать права своего чада. Чем закончится эта история – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.