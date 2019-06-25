Новости экономики за 25.06.2019

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В ПОСЕЛКЕ БАЛБАСОВО ОРШАНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛА РАБОТАТЬ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БРЕМИНО-ОРША»

Особая экономическая зона с нулевыми налогами начала работать в Оршанском районе. В ее пределах предусмотрено развитие двух секторов – промышленного и логистического.