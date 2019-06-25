Новости экономики за 25.06.2019
Новости Беларуси. Что привезли наши оборонные предприятия на международную выставку в Подмосковье, как вторые Европейские игры повлияли на географию пассажиров минских электричек и как белорусы выбирают мороженое? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ПОСЕЛКЕ БАЛБАСОВО ОРШАНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛА РАБОТАТЬ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БРЕМИНО-ОРША»
Особая экономическая зона с нулевыми налогами начала работать в Оршанском районе. В ее пределах предусмотрено развитие двух секторов – промышленного и логистического.
В первом разместятся различные производства, магазины и складские помещения. Второй объединит автомобильный, железнодорожный и авиатерминалы. Резиденты зоны получат солидные льготы и преимущества, главным из которых станет нулевая ставка по большинству налогов как минимум на 9 лет.
БЕЛОРУССКАЯ ОБОРОНКА ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА НА КРУПНЕЙШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019»
Белорусский военно-промышленный комплекс презентует свои достижения на крупной международной выставке «Армия-2019», которая начала свою работу 25 июня в Подмосковье. Около двух десятков отечественных компаний и организаций привезли более 250 образцов продукции военного назначения, многие из которых будут демонстрироваться впервые.
Это роботизированная техника, дистанционно управляемые боевые модули, средства огневого поражения и связи, различная техника, стрелковое оружие, оптика, электроника и многое другое. «Армия-2019» – один из крупнейших мировых оружейных форумов. В этом году более 1500 компаний из разных стран здесь представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.
Возможностью оплатить проезд в электричке банковской картой воспользовались пассажиры 13 стран
Самое популярное мороженое у белорусов – пломбир