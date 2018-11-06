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Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

06 ноября 2018 12:14
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Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»-1

Зрители окунулись в увлекательное путешествие по стране. Одним из главных условий конкурса было ярко представить Беларусь для тех, кто приедет к нам во время II Европейских игр.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»-4

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Хочется выбрать лучшего студента, который будет показывать свои лучшие навыки и участвует во всех спортивных мероприятиях.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»-7

Павле Лапатинский, студент БГПУ им. Максима Танка:
От конкурса я ожидаю новых впечатлений, эмоций. Каждый выход на сцену – определенный опыт.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»-10

Кирилл Анацкий, студент Академии управления при Президенте:
Это вызов, возможность проявить себя.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»-13

Победу одержал студент Белорусского государственного университета культуры и искусств. Игорь Гелдинский вместе с тремя другими финалистами представит Минск на итоговом шоу конкурса.

# Студенты # общество # Роман Бондарук # Павел Лапатинский # Кирилл Анацкий # Фотофакт

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