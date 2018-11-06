Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.
Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.
Зрители окунулись в увлекательное путешествие по стране. Одним из главных условий конкурса было ярко представить Беларусь для тех, кто приедет к нам во время II Европейских игр.
Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Хочется выбрать лучшего студента, который будет показывать свои лучшие навыки и участвует во всех спортивных мероприятиях.
Павле Лапатинский, студент БГПУ им. Максима Танка:
От конкурса я ожидаю новых впечатлений, эмоций. Каждый выход на сцену – определенный опыт.
Кирилл Анацкий, студент Академии управления при Президенте:
Это вызов, возможность проявить себя.
Победу одержал студент Белорусского государственного университета культуры и искусств. Игорь Гелдинский вместе с тремя другими финалистами представит Минск на итоговом шоу конкурса.