Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.

Зрители окунулись в увлекательное путешествие по стране. Одним из главных условий конкурса было ярко представить Беларусь для тех, кто приедет к нам во время II Европейских игр.

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:

Хочется выбрать лучшего студента, который будет показывать свои лучшие навыки и участвует во всех спортивных мероприятиях.

Павле Лапатинский, студент БГПУ им. Максима Танка:

От конкурса я ожидаю новых впечатлений, эмоций. Каждый выход на сцену – определенный опыт.

Кирилл Анацкий, студент Академии управления при Президенте:

Это вызов, возможность проявить себя.