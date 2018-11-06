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«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка

06 ноября 2018 07:06
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Пересесть за студенческую скамью без ЦТ и вступительных экзаменов мечтает каждый школьник. В период осенних каникул такая возможность выпала абитуриентам педагогического университета, объединившего более 230-и старшеклассников со всей страны в рамках проекта «Студент на один день».

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-1

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогической направленности БГПУ:
Это не только лекции и семинарские занятия, это и работа в нашей лаборатории, и в нашем ресурсном центре робототехники, это и участие в волонтерских проектах, в исследовательской деятельности.  

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-4

Огромные аудитории, занимательные семинары, любопытные лекции, индивидуальные занятия – стандартные учебные будни в глазах студентов-стажеров. Конечно, за 24 часа получить заветный диплом ребятам не удастся. Однако познакомиться со студенческими реалиями – запросто. Все, что необходимо иметь при себе – ручка и блокнот.    

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-7

Подобные проекты в Беларуси и за ее пределами уже имеют свою историю. На базе же БГПУ пилотная версия была запущена в прошлом году. Но уже сегодня география этой акции выросла на треть. За профориентацией на день открытых дверей в столицу слетелись одиннадцатиклассники со всей страны.        

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-10

Вдохновил прошлогодний пилотный проект и первокурсницу Валерию, благодаря которому она и определилась с выбором факультета.   

Валерия Коледа, студентка БГПУ:
Я выбрала факультет начального образования, потому что мне стало интересно. Для старшеклассников это хороший урок попробовать себя в качестве студентов.  

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-13

Подобная инициатива – отличная практика и для действующих студентов-гидов в многогранный и неизученный мир студенчества.  

Наталья Жданович, декан начального образования БГПУ:
Когда вчерашний школьник приходит в стены университета, а в следующем году он уже будучи студентом приводит таких же школьников как сам, вот эта преемственность позволяет поддерживать наши традиции, развивать их и совершенствовать.   

«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка-16

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александра Позняк # Валерия Коледа # Наталья Жданович # Ангелина Карабань # Фотофакт # общество

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