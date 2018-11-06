«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка

Пересесть за студенческую скамью без ЦТ и вступительных экзаменов мечтает каждый школьник. В период осенних каникул такая возможность выпала абитуриентам педагогического университета, объединившего более 230-и старшеклассников со всей страны в рамках проекта «Студент на один день».

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогической направленности БГПУ:

Это не только лекции и семинарские занятия, это и работа в нашей лаборатории, и в нашем ресурсном центре робототехники, это и участие в волонтерских проектах, в исследовательской деятельности.

Огромные аудитории, занимательные семинары, любопытные лекции, индивидуальные занятия – стандартные учебные будни в глазах студентов-стажеров. Конечно, за 24 часа получить заветный диплом ребятам не удастся. Однако познакомиться со студенческими реалиями – запросто. Все, что необходимо иметь при себе – ручка и блокнот.

Подобные проекты в Беларуси и за ее пределами уже имеют свою историю. На базе же БГПУ пилотная версия была запущена в прошлом году. Но уже сегодня география этой акции выросла на треть. За профориентацией на день открытых дверей в столицу слетелись одиннадцатиклассники со всей страны.

Вдохновил прошлогодний пилотный проект и первокурсницу Валерию, благодаря которому она и определилась с выбором факультета. Валерия Коледа, студентка БГПУ:

Я выбрала факультет начального образования, потому что мне стало интересно. Для старшеклассников это хороший урок попробовать себя в качестве студентов.