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В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять

06 ноября 2018 07:40
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Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии празднования 7 ноября, по традиции, открывают новые социальные, культурные, спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять-1

В Житковичском районе возобновляется движение по мосту через Припять. Работы здесь, по поручению Президента, были проведены в рекордные сроки.

В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять-4

В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять-6

Объект стратегический и выход его из строя в декабре 2017 года фактически парализовал жизнь всего региона.

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

На ликвидацию последствий ЧП были брошены внушительные силы: военные начали налаживать переправу, МЧС – перевозить людей катерами, дорожники – экстренно обустраивать подъездные пути, а строители приступили к демонтажу аварийных пролётов.

В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять-9

Теперь над Припятью смонтированы новые конструкции, которые должны прослужить не менее ста лет.

В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять-12

# Строительство # общество # Фотофакт

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