В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять

Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии празднования 7 ноября, по традиции, открывают новые социальные, культурные, спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе возобновляется движение по мосту через Припять. Работы здесь, по поручению Президента, были проведены в рекордные сроки.

Объект стратегический и выход его из строя в декабре 2017 года фактически парализовал жизнь всего региона.

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

На ликвидацию последствий ЧП были брошены внушительные силы: военные начали налаживать переправу, МЧС – перевозить людей катерами, дорожники – экстренно обустраивать подъездные пути, а строители приступили к демонтажу аварийных пролётов.