Как создать бизнес, если ты ещё школьник. История минчанина Александра Гайшуна

Одиннадцатиклассник Александр Гайшун – необычный подросток. Пока большинство его сверстников гоняют футбольный мяч на площадке и играют в компьютерные игры, шестнадцатилетний парень ездит на бизнес-курсы за рубеж и читает биографии самых успешных людей планеты.

Предпринимательская жилка у молодого человека, к слову, обнаружилась уже в 8 лет. Будучи ребёнком, в обмен на карманные деньги, помогал отцу мыть машину и делал с мамой игрушки из войлока. А когда скопил достаточно – вложился в свой первый бизнес.

Александр Гайшун, учащийся средней школы №64 г. Минска:

Открыл кинотеатр у себя в комнате. Это был первый плазменный телевизор в нашей семье, поэтому он пользовался спросом.

Парень быстро смекнул и развернул новый бизнес за его пределами – в школе. Александр Гайшун:

У нас собралась команда одноклассников, остановились мы на бренде одежды, очень много человек в нашей школе ходили в нашей продукции. Во время этого я продавал еду в школе, потому что как-то это покрывать.

Розничная торговля быстро наскучила начинающему предпринимателю. Навязчивая мысль создать что-то масштабное и грандиозное не давала покоя. Судьба оказалась весьма благосклонна к Александру Гайшуну и подкинула ему приятное и полезное знакомство.

Сегодня прогрессивная молодёжь жадно тянется к знаниям. Подростки учли запрос сверстников и основали образовательные курсы для старшеклассников и студентов. Александр Гайшун:

Book club – место, где в основном подростки собираются и читают какую-то литературу, потом ее обсуждают на английском языке. Movie club – смотрим фильм, потом его обсуждаем на английском языке. Это серия конференций, когда мы приглашаем каких-то людей, которые добились в своей сфере. Они выступают для людей, которым это интересно.

Представьте ситуацию: вы хотите перевести ребёнка в другую школу, но сайты учреждений образования зачастую содержат лишь базовую информацию про учебные заведения. Школьники захотели помочь обществу и самим себе. Александр Гайшун:

У каждого будет возможность сравнить школы по средствам фильтров, например, мне нужны предметы профили, а кому-то важны важное спортивное оборудование. Вы можете сравнить первую школу с десятой.