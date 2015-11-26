Фотосессия русской семьи в обнимку с живым медведем шокировала мир

Новости России. Западные СМИ и пользователи социальных сетей по всему миру обсуждают эти снимки. Родители не могут скрыть возмущения.
Новости России. Западные СМИ и пользователи социальных сетей по всему миру обсуждают эти снимки. Родители не могут скрыть возмущения.
Московский фотограф Ольга Баранцева на своей странице в «Фейсбук» опубликовала серию снимков, которые передали если не все, то многие европейские и американские стереотипы о России.
Профессиональная модель Ирина и её дочка позируют вместе с настоящим медведем.
Фотограф запечатлела трепетные моменты. Мама и дочка на пикнике: вот они обнимают зверя, словно он обычное домашнее животное. Девочка сидит верхом на медведе. Хищник получает лакомства, и, судя по всему, он доволен. О том, как русская семья «приручила медведя», написали популярные мировые издания, такие как Daily Mail и Metro, New York Post и Mirror.
«Мороз по коже», «Странные эти русские», – подобными комментариями полнятся соцсети.
Читатели недоумевают: как можно было рисковать жизнью ребенка, позволив ему находиться рядом с таким огромным зверем?
Источник фото: facebook.com/olga.barantseva
Медведь Степан – «профессиональный актёр со стажем».
Он снимался во многих российских фильмах и рекламных роликах. Ольга Баранцева подчеркивает: подобное не стоит повторять ни с каким другим косолапым.
Фотограф не ожидала, что ее работы прославятся на весь мир. Говорит, что «таких съемок с животными много». Более того, Степан неоднократно позировал и для других фотографов.
Источник фото: photo Barantseva Olga, группа в vk.com
«Степа – великолепный актер, действительно он ручной. Как можно его бояться, если он такой милый», – признаются модели, которые участвовали в фотопроектах Ольги.
Всю жизнь он провел в загородном доме со своими хозяевами. Обожает сыр моцареллу, а печенье для него самое желанное лакомство.
Степану 19 лет. Еще совсем малышом – ему было всего три месяца от роду – он отстал от мамы, попал к охотникам и в ужасном состоянии оказался рынке, где его, израненного, увидели дрессировщики Юра и Света. Они взяли мишку домой и вот уже почти двадцать лет окружают его лаской и заботой.
Хозяева Степана уверены: он и мухи не обидит, не то что человека.
Медведь Степа со своей хозяйкой
Светлана Пантелеенко, хозяйка Степана:
Медведь Степа широко известен многим. Мы не ищем себе рекламы. Любая слава зарабатывается долгим тяжёлым трудом, терпением и любовью. Кто хоть раз имел возможность пообщаться с нашим мишкой, подтвердит его необыкновенное любвеобилие и доверие к людям.
Отметим, внимание зарубежных СМИ к персоне фотографа Ольги Баранцевой приковано еще с весны.
Весной фотографии русских красавиц, укротивших мишку в сосновом лесу, потрясли пользователей всего мира.
Полуобнаженные девушки беззаботно резвятся в снегу в компании с 700-килограммовым медведем. О том, что осталось за кадром, команда профессиононалов рассказала и показала на видео, опубликованном на YouTube (см. ниже).
Ольга тогда рассказывала, что задумала эту фотосессию, как часть антиохотничьего проекта. И совсем не ожидала, что съемка произведет такой фурор.
«Конечно-конечно, медведь милый до поры до времени. И фотоссесии могут закончиться непоправимой трагедией», – пишут пользователи сетей.
Некоторые работы Ольги Баранцевой
Те, кто когда-либо попадался в объектив Ольги, не могут скрыть восторга. Тандем человек и животные – просто ее стихия.
Буквально на днях мы рассказывали историю медведя, без преувеличения, известного во всем мире. Мэгги Робин рассказывает в своей новой книге, как она и её муж Энди, не имея возможности иметь детей, посвятили свою жизнь косолапому.
Медведь Геркулес из Шотландии со своими хозяевами
Мэгги Робин до сих пор хранит горсть пушистого меха медведя гризли, которого она растила, как сына. Шерсть, упакованная в коробочку в форме медведя, стала для их семьи последним напоминанием о Геркулесе, который умер 15 лет назад. Запах животного уже выветрился, но воспоминания о самых необычных 25 годах жизни с медведем, никогда не исчезнут. Далее читать здесь.