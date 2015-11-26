Фотосессия русской семьи в обнимку с живым медведем шокировала мир

Новости России. Западные СМИ и пользователи социальных сетей по всему миру обсуждают эти снимки. Родители не могут скрыть возмущения.

Московский фотограф Ольга Баранцева на своей странице в «Фейсбук» опубликовала серию снимков, которые передали если не все, то многие европейские и американские стереотипы о России.

Профессиональная модель Ирина и её дочка позируют вместе с настоящим медведем. Фотограф запечатлела трепетные моменты. Мама и дочка на пикнике: вот они обнимают зверя, словно он обычное домашнее животное. Девочка сидит верхом на медведе. Хищник получает лакомства, и, судя по всему, он доволен. О том, как русская семья «приручила медведя», написали популярные мировые издания, такие как Daily Mail и Metro, New York Post и Mirror.

«Мороз по коже», «Странные эти русские», – подобными комментариями полнятся соцсети. Читатели недоумевают: как можно было рисковать жизнью ребенка, позволив ему находиться рядом с таким огромным зверем?



Источник фото: facebook.com/olga.barantseva

Медведь Степан – «профессиональный актёр со стажем». Он снимался во многих российских фильмах и рекламных роликах. Ольга Баранцева подчеркивает: подобное не стоит повторять ни с каким другим косолапым.



Фотограф не ожидала, что ее работы прославятся на весь мир. Говорит, что «таких съемок с животными много». Более того, Степан неоднократно позировал и для других фотографов.



Источник фото: photo Barantseva Olga, группа в vk.com

«Степа – великолепный актер, действительно он ручной. Как можно его бояться, если он такой милый», – признаются модели, которые участвовали в фотопроектах Ольги. Всю жизнь он провел в загородном доме со своими хозяевами. Обожает сыр моцареллу, а печенье для него самое желанное лакомство. Степану 19 лет. Еще совсем малышом – ему было всего три месяца от роду – он отстал от мамы, попал к охотникам и в ужасном состоянии оказался рынке, где его, израненного, увидели дрессировщики Юра и Света. Они взяли мишку домой и вот уже почти двадцать лет окружают его лаской и заботой. Хозяева Степана уверены: он и мухи не обидит, не то что человека.





Медведь Степа со своей хозяйкой

Светлана Пантелеенко, хозяйка Степана:

Медведь Степа широко известен многим. Мы не ищем себе рекламы. Любая слава зарабатывается долгим тяжёлым трудом, терпением и любовью. Кто хоть раз имел возможность пообщаться с нашим мишкой, подтвердит его необыкновенное любвеобилие и доверие к людям. Отметим, внимание зарубежных СМИ к персоне фотографа Ольги Баранцевой приковано еще с весны. Весной фотографии русских красавиц, укротивших мишку в сосновом лесу, потрясли пользователей всего мира. Полуобнаженные девушки беззаботно резвятся в снегу в компании с 700-килограммовым медведем. О том, что осталось за кадром, команда профессиононалов рассказала и показала на видео, опубликованном на YouTube (см. ниже).





Ольга тогда рассказывала, что задумала эту фотосессию, как часть антиохотничьего проекта. И совсем не ожидала, что съемка произведет такой фурор.

«Конечно-конечно, медведь милый до поры до времени. И фотоссесии могут закончиться непоправимой трагедией», – пишут пользователи сетей.



Некоторые работы Ольги Баранцевой

Те, кто когда-либо попадался в объектив Ольги, не могут скрыть восторга. Тандем человек и животные – просто ее стихия.

Буквально на днях мы рассказывали историю медведя, без преувеличения, известного во всем мире. Мэгги Робин рассказывает в своей новой книге, как она и её муж Энди, не имея возможности иметь детей, посвятили свою жизнь косолапому.



Медведь Геркулес из Шотландии со своими хозяевами