Актриса Линдси Лохан заявила о намерении баллотироваться в президенты США

Новости США. Американская актриса и певица Линдси Лохан намерена побороться за кресло президента США. Об этом она рассказала в своем Instagram.



Линдси Лохан:

Я могу баллотироваться в президенты в 2020 году. Через взлеты и падения давайте сделаем это. Спасибо Канье Уэсту за то, что он вдохновляет нас быть лучшими людьми.

Напомним, в августе на вручении премии MTV Video Music Awards рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году. Чуть позже его супруга Ким Кардашьян рассказала на шоу Эллен Дедженерес, что заявление Уэста стало сюрпризом даже для нее.



Ким Кардашьян с Канье Уэстом