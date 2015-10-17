Актриса Линдси Лохан заявила о намерении баллотироваться в президенты США
Новости США. Американская актриса и певица Линдси Лохан намерена побороться за кресло президента США. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Линдси Лохан:
Я могу баллотироваться в президенты в 2020 году. Через взлеты и падения давайте сделаем это. Спасибо Канье Уэсту за то, что он вдохновляет нас быть лучшими людьми.
Напомним, в августе на вручении премии MTV Video Music Awards рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году.
Чуть позже его супруга Ким Кардашьян рассказала на шоу Эллен Дедженерес, что заявление Уэста стало сюрпризом даже для нее.
Ким Кардашьян с Канье Уэстом
Ким Кардашьян:
Это было новостью для меня. Но я верю, что он говорил это абсолютно серьезно. Это не обсуждалось у нас в доме. Это, знаете ли, серьезное решение, которое вот так просто не обсудишь с женой.
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