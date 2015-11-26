Шрамирование, растянутые губы и еще 5 необычных стандартов красоты народов разных стран мира

Оказывается, стандарты красоты очень уж нестандартны. И причины того не перечесть, да и нет сейчас необходимости. Знали ли вы, например, что в некоторых индонезийских племенах женщин с большими ступнями считают очень красивыми? Ещё 7 необычных стандартов красоты и сексуальности из различных культур мы представим сейчас вашему вниманию! 1. Длинная шея

Женщины племени Каян, проживающего в Таиланде, с 5 лет начинают носить на своих шеях латунные кольца. Становясь взрослее, они каждый год добавляют по одному кольцу, чтобы удлинить свои шеи. В этом регионе женщины с очень длинными шеями считаются очень красивыми и элегантными. Взрослые женщины могут носить на своей шее до 10 кг колец. 2. Шрамы на теле

Жители племени Каро из Эфиопии считают, что шрамы на теле женщины делают её очень привлекательной и суперсексуальной. Шрамирование – это тенденция украшения своего тела, которым дорожат жители данного племени. 3. Огромный вес

Женщин Мавритании очень хвалят за набор веса. Реализация данной идеи доходит у мавританцев до таких масштабов, что они специально отправляют девочек в лагеря, где их заставляют потреблять до 15 000 калорий в день. Всё для того, чтобы откормить их до невероятных размеров. Чем «больше» женщина, тем вероятнее, что она удачно выйдет замуж. Так же вес женщины очень сильно влияет на статус её мужа. 4. Хирургические повязки

Хотите верьте, хотите нет, но Иран – чемпион мира по количеству ринопластик во всём мире. Операции на носу там – обычное дело, это придаёт женщинам статусность. Но необычность состоит в том, что женщины носят послеоперационные повязки дольше, чем нужно, или даже делают мнимые повязки, чтобы носить их, не делая операций. 5. Растянутые мочки ушей

Это идеал красоты для жителей кенийского племени Масаи, где женщины прокалывают и растягивают мочки ушей с помощью камней или слоновьих бивней. 6. Растянутые губы

Женщины племени Мурси из Южной Эфиопии вставляют в нижнюю губу глиняные пластины с целью растянуть их до небывалых размеров. Постепенно они увеличивают размеры пластин, чтобы добиться своей цели. Этот ритуал является символом половой зрелости и красоты женщины. 7. Тату на лице