Возможно ли собрать дрон за два часа? Лукашенко ознакомился с развитием БПЛА в Беларуси
Чтобы подавить иранские системы ПВО и ПРО Ирана, как пишет The Wall Street Journal, Израиль за несколько месяцев тайно провозил запчасти для БПЛА и боеприпасы. «Моссад» собирал беспилотники на месте. Ну, что-то похожее по типу недавнего украинского нападения на российские аэродромы.
Да, пример СВО в плане использования беспилотников стал во многом показательным. 60 % объектов, пораженных в ходе конфликта, – работа именно БПЛА. Дроны могут оказывать психологическое давление на противника, задействуются непосредственно в атаке, а также координации наземных групп с воздуха. И в этом контексте понятно, почему в Беларуси в последние годы серьезно взялись за внедрение и разработку военных дронов.
На неделе снова вернулись к этой теме. 13 июня Главнокомандующий посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Беларуси сегодня в работе над БПЛА заняты предприятия военпрома, Военная академия и НАН. Есть даже авторские проекты, а при наличии комплектующих FPV дрон можно собрать буквально за два часа. Главе государства показали разнообразие дронов на отдельной выставке. Экспозиция впечатляет, но Президент призвал военных особо не обольщаться.
Тратить деньги только на качественные образцы – какие поручения дал Лукашенко по беспилотникам?
К развитию отрасли беспилотной авиации в Беларуси подходят комплексно. Серьезное внимание – подготовке и поиску специалистов – так, налажено взаимодействие с вузами. Значение в этом вопросе имеет и заинтересованность самих студентов. 927-й центр, который посетил Президент, когда-то был единственным профильным. Сегодня отряды БАК есть в каждой бригаде, также сформированы и внештатные отряды. Вместе с тем, как отметил глава государства, насколько дроны эффективны, настолько же и уязвимы. Системы РЭБ не стоят на месте, это касается и Беларуси. Одна из новых разработок – комплекс «Тишина». Он был представлен на выставке.
Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотников в Берёзовском районе.
Беспилотники в том числе разрабатывают с учетом ландшафта нашей местности. В таких же условиях обучают операторов, что в очередной раз доказывает: если нам и придется воевать, то только на своей земле. Миролюбивая политика – константа. Что касается поручений на будущее: снизить зависимость от импорта, а также ускорить темпы серийного производства успешных моделей.