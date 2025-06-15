Возможно ли собрать дрон за два часа? Лукашенко ознакомился с развитием БПЛА в Беларуси

Чтобы подавить иранские системы ПВО и ПРО Ирана, как пишет The Wall Street Journal, Израиль за несколько месяцев тайно провозил запчасти для БПЛА и боеприпасы. «Моссад» собирал беспилотники на месте. Ну, что-то похожее по типу недавнего украинского нападения на российские аэродромы.

Да, пример СВО в плане использования беспилотников стал во многом показательным. 60 % объектов, пораженных в ходе конфликта, – работа именно БПЛА. Дроны могут оказывать психологическое давление на противника, задействуются непосредственно в атаке, а также координации наземных групп с воздуха. И в этом контексте понятно, почему в Беларуси в последние годы серьезно взялись за внедрение и разработку военных дронов.

На неделе снова вернулись к этой теме. 13 июня Главнокомандующий посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.