Поступило более 7 тысяч предложений. Белорусы продолжают обсуждать проект обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Сделать Беларусь лучше – под силу только самим белорусам. В стране продолжается всенародное обсуждение обновленного проекта Конституции. От этого документа во многом зависит, каким может быть будущее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К процессу обсуждения граждане проявили живой интерес. Поступило уже более 7 тысяч предложений. Своим мнением можно делиться и во время организованных диалоговых площадок по всей стране.

Одна из них накануне прошла с участием следователей. С ними встретился ректор Академии управления Вячеслав Данилович. Во время встречи подробно были рассмотрены изменения в основной закон страны. Одним из ключевых моментов стало обсуждение статуса Всебелорусского народного собрания. Встреча прошла в формате открытого диалога, потому каждый мог задать интересующий его вопрос.