Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно

Новости Беларуси. Абсолютно в новом формате отмечают День Независимости в Гродно. Предприятия областного центра уже удивили жителей и гостей города театрализованным шествием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Галина Буро успела поймать самые яркие моменты праздника.

Галина Буро, корреспондент:

Уличная торговля, пленэр юных художников, автомобильные выставки, даже баскетбольный турнир – Кубок Дружбы «Беларусь-Россия». В общем, на любой вкус. Уже с самого утра организаторы удивили абсолютно новым форматом праздника. Предприятия города устроили театрализованное шествие по центральной пешеходной улице Советской.

В костюмированном шествии приняли участие более 30 предприятий. Главная идея такого парада – продемонстрировать достижения города за годы независимости. Зрителям предложили проследить путь предприятий в разные годы и даже века: как проходило их становление и какие заслуги есть сегодня. По улицам прошли почтовые гонцы. А современные почтальоны проехали на электросамокатах и велосипедах. Был среди них даже почтальон Печкин. Макеты каски и крана с символичной водой, газовые плиты и почтовые голуби, продукция из стекла, флаг из катушек ниток, молочная и мясная продукция – каждая организация постаралась себя интересно презентовать.

Лариса Селюта, работник абонентского отдела Гродненского городского РЭС предприятия «Гродноэнерго»:

Своим шествием хотели показать надежность, верность нашей стране, нашей республике и нашему народу. И этим все сказано. В нашей организации работают не просто работники, у нас есть семьи, где работают родители и их дети. Есть целые династии, которые работают на нашем предприятии.

В День Независимости в Гродно всегда особенно музыкально. От народных мотивов до современных композиций. Только что на площади Ленина завершил выступление заслуженный коллектив Беларуси – ансамбль «Бяседа». Впереди еще много музыкальных изысков. Тем временем гродненцы признаются в любви к своей суверенной, независимой и красивой стране.