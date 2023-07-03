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Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно

03 июля 2023 13:44
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Новости Беларуси. Абсолютно в новом формате отмечают День Независимости в Гродно. Предприятия областного центра уже удивили жителей и гостей города театрализованным шествием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Галина Буро успела поймать самые яркие моменты праздника.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-1

Галина Буро, корреспондент:
Уличная торговля, пленэр юных художников, автомобильные выставки, даже баскетбольный турнир – Кубок Дружбы «Беларусь-Россия». В общем, на любой вкус. Уже с самого утра организаторы удивили абсолютно новым форматом праздника. Предприятия города устроили театрализованное шествие по центральной пешеходной улице Советской.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-4

В костюмированном шествии приняли участие более 30 предприятий. Главная идея такого парада – продемонстрировать достижения города за годы независимости. Зрителям предложили проследить путь предприятий в разные годы и даже века: как проходило их становление и какие заслуги есть сегодня. По улицам прошли почтовые гонцы. А современные почтальоны проехали на электросамокатах и велосипедах. Был среди них даже почтальон Печкин. Макеты каски и крана с символичной водой, газовые плиты и почтовые голуби, продукция из стекла, флаг из катушек ниток, молочная и мясная продукция – каждая организация постаралась себя интересно презентовать.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-7

Лариса Селюта, работник абонентского отдела Гродненского городского РЭС предприятия «Гродноэнерго»:
Своим шествием хотели показать надежность, верность нашей стране, нашей республике и нашему народу. И этим все сказано. В нашей организации работают не просто работники, у нас есть семьи, где работают родители и их дети. Есть целые династии, которые работают на нашем предприятии.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-10

В День Независимости в Гродно всегда особенно музыкально. От народных мотивов до современных композиций. Только что на площади Ленина завершил выступление заслуженный коллектив Беларуси – ансамбль «Бяседа». Впереди еще много музыкальных изысков. Тем временем гродненцы признаются в любви к своей суверенной, независимой и красивой стране.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-13

Анжела Толкач, жительница Гродно:
Праздник действительно важен для всех, поскольку это наш праздник, который объединяет, дарит нам мир, добро, счастье и надежду.

Денис Майданов и звёзды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно-16

Галина Новикова, жительница Гродно:
Все готовились, все прекрасно, настроение чудесное. И всем в этот день хочется пожелать настроения, солнышка по жизни и чтобы планы сбывались.

Впереди еще масса впечатлений. С 8 часов вечера начнется выступление кавер-бэндов. После чего выйдут хедлайнеры праздничного концерта: звезды проекта «X-Фактор» и заслуженный артист России Денис Майданов. Организаторы также обещают эффектное светолазерное шоу и, конечно, салют.

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# День Независимости # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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