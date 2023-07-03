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«Мы свою Беларусь ещё не до конца изучили». Чем интересны картины на выставке во Дворце Независимости?

03 июля 2023 13:36
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Новости Беларуси. «Архитектурная мозаика Беларуси»: выставка работ художников разных поколений открылась к празднику во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы свою Беларусь ещё не до конца изучили». Чем интересны картины на выставке во Дворце Независимости? -1

Светлана Дребезова, председатель профсоюзной организации Министерства информации Беларуси:
Различного вида картины и фотографии представлены, очень красивые уголки Беларуси. Художники обозначили, показали это все настолько красиво, ярко и красочно, что это привлекает внимание. И мы считаем, что мы свою Беларусь еще не до конца изучили. И всегда приятно открывать что-то новое и прекрасное.

«Мы свою Беларусь ещё не до конца изучили». Чем интересны картины на выставке во Дворце Независимости? -4

Майя Солдатенко, администратор ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Я очень рада побывать здесь, потому что, действительно, испытываешь такую гордость и патриотизм, любовь к своей стране. Она очень ярко проявляется.

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# Выставка # общество # Фотофакт

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