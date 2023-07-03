«Мы свою Беларусь ещё не до конца изучили». Чем интересны картины на выставке во Дворце Независимости?

Светлана Дребезова, председатель профсоюзной организации Министерства информации Беларуси:

Различного вида картины и фотографии представлены, очень красивые уголки Беларуси. Художники обозначили, показали это все настолько красиво, ярко и красочно, что это привлекает внимание. И мы считаем, что мы свою Беларусь еще не до конца изучили. И всегда приятно открывать что-то новое и прекрасное.