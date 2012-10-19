Больницы сестринского ухода за пожилыми и инвалидами в Могилеве. Пациентам жить там лучше, чем дома

Новости Беларуси. Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов открылось в Гродненской области. Разместилось учреждение в реконструированном бывшем здании поликлиники. Условия, приближенные к домашним. Сюда уже заселились четыре человека. И в Могилеве уже более шести лет действует больница сестринского ухода.

Измерить давление, принести лекарства, узнать о самочувствии пациента. Подобные обходы Юлия делает ежедневно. На ее участке проживает более тысячи пожилых людей, почти половина из них – одинокие. К ним особое внимание. Иногда наряду с медицинской помощью приходится оказывать и психологическую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Рыдевская, помощник врача-терапевта Полыковичской амбулатории:

В зависимости от состояния пациента, если оно ухудшается, то либо стационар на дому, в поликлинике или тогда больница сестринского ухода. Смотрим и наличие лекарственных препаратов. Есть у нас и люди на группе, которым осуществляется выписка льготных препаратов. Доставляем лекарства на дом при необходимости.

В больницы сестринского ухода приходят люди по разным причинам. Одним после перенесенного инсульта необходим постоянный медицинский уход, другие с наступлением холодов просто физически не могут в одиночку справится с домашними хлопотами.

Людмила Кузина, процедурная медсестра филиала Могилевской больницы сестринского ухода:

Чаще всего перевязки, обработки. Инъекции внутривенные, внутримышечные, подкожные. Внутривенно нереально дома делать. Нарушится асептика, поэтому здесь очень большую помощь оказываем.

Трехразовое питание, круглосуточное наблюдение медиков, физпроцедуры, массаж и даже культурно-развлекательные мероприятия. Многие пациенты не скрывают, что в домашних условиях такой сервис не организовать. Например, Ольга Семеновна со своей знакомой из соседней палаты Эмилией Васильевной и на следующий год без сожалений сменили бы домашние заботы на сестринский уход.

Ольга Глушакова:

Я в прошлом году была здесь. И опять сюда захотела. Дома некому смотреть.

Наталья Голубева, и.о. заведующего филиалом Могилевской больницы сестринского ухода:

Хорошо, что наше государство создало такие больницы. Здесь действительно оказывается помощь старикам и тяжелым больным.

Сегодня только в Могилевской области действует 13 подобных учреждений. В следующем году по многочисленным просьбам людей пожилого возраста в регионе планируется перепрофилировать 18 участковых больниц в больницы сестринского ухода. А значит людей, охваченных заботой и теплом, станет еще больше.