Масштабные соревнования спецподразделений вооруженных сил, МВД и КГБ прошли под Минском

Новости Беларуси. Под Минском прошли масштабные соревнования спецподразделений вооруженных сил, МВД и КГБ. За два дня на полигоне бойцы должны были не только показать класс боевой подготовки, но и проявить слаженность в совместных действиях.

Их работа всегда остается в тени, а лица закрытыми. Сотрудники спецподразделений и на соревнованиях не изменили своему образу. Оставаясь незаметными, обезвредить противника за считанные секунды – их профессиональная задача в реальных условиях.

Сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь:

Мы работаем на внезапность, неожиданность. Оценка ситуации, знание о том, вооружен человек или нет, как переносит оружие, собирается информация о преступнике, о помещении, в котором мы будем работать. Чем больше сотрудник знает, тем лучше он работает.

Названия этапов говорят сами за себя: засада, мишень, освобождение заложников. Соревнования в режиме нон-стоп проходили и днем, и ночью. Для сотрудников это проверка не только своих умений, но и возможностей новейшего вооружения.

Военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Для нас был интересный этап – стрельба в засаде ночью. Мы проверили ночные прицелы и получили хороший результат.

За слаженностью действий элиты белорусских спецслужб следили их российские коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник управления «А» Центра специальных операций ФСБ России:

Уровень подготовки белорусских подразделений очень высокий. Хотел бы отметить высокую мотивацию сотрудников и ответственность. Наши коллеги из белорусской группы «А», приезжая к нам на подобные международные соревнования, всегда занимали призовые места. Это свидетельствует об их высоком уровне.

Сергей Хоменко, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь, начальник штаба:

Любое стремление к совершенству – путь вперед, к достижению поставленных целей. Состязательность должна быть, но выигрывает безопасность.

Соревнования еще раз подтвердили высокий класс бойцов невидимого фронта. И, в отличии от спортсменов, для них главное не очки и секунды, а количество спасенных человеческих жизней.