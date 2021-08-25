После работы надела красивое платьишко, накрасила губы и пошла. Вот что говорит белоруска, которая 28 лет работает на МАЗе

Новости Беларуси. 15 тысяч гаек в день. Какие еще рекорды может поставить женщина за станком? Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER Женщина» Анжелика Ольшевская мечтала стать учителем, а в 17 лет пришла работать на Минский автозавод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня она станочник широкого профиля, гордится машинами, к созданию которых приложила руку, и доказывает – белоруски могут все и даже больше.

Анжелика Ольшевская, станочник широкого профиля ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Работа на заводе никогда не убивала и не убьет во мне женственность. Я хочу быть красивой, несмотря на то, что я на работе с грязными руками – у меня масло, у меня техническое масло. Я вышла, надела красивое платьишко, накрасила красиво губы и пошла.

Когда вижу МАЗ в городе, МАЗ где бы то ни было, я и детям своим говорю: моя машина, это наша продукция, это продукция нашего завода. Красота.