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Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД

22 апреля 2022 13:47
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Новости Беларуси. Вилейская спасательная станция и Борисовская районная организация ОСВОД стали лучшими в области. Итоги прошлогодней работы общества спасения на водах подвели в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД-1

Так, в Минской области количество несчастных случаев на воде снизилось на треть. Во многом это благодаря увеличению штата квалифицированных матросов, профилактической работе с населением и укреплению материально-технической базы. Только в 2022 году в области открыли 10 дополнительных сезонных постов ОСВОД к существующим 29.

Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД-4

Всего на сцене Дворца культуры почетные грамоты получили около сотни лучших сотрудников. Это матросы, водолазы, а также активисты общества спасания на водах.

Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД-7

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах:
Совместно с работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, работниками внутренних дел, работниками профессионального образования, БРСМ проводим различные акции, рейды по предупреждению гибели людей. Выпускаем специальные брошюры, специальную наглядно-изобразительную агитацию. Мы также оказываем помощь и в обучении плаванию терпящим бедствия на водах, участвуем в поисково-спасательных работах, а также взаимодействуем в различных конкурсах.

Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД-10

Всего с начала 2022 года в области утонули 7 человек, 15 спасены. Также вынесено около 300 предупреждений за нарушение безопасного поведения на льду или воде.

# Утопления # общество # Анвар Игамбердиев # Фотофакт

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