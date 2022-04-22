Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД

Новости Беларуси. Вилейская спасательная станция и Борисовская районная организация ОСВОД стали лучшими в области. Итоги прошлогодней работы общества спасения на водах подвели в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Минской области количество несчастных случаев на воде снизилось на треть. Во многом это благодаря увеличению штата квалифицированных матросов, профилактической работе с населением и укреплению материально-технической базы. Только в 2022 году в области открыли 10 дополнительных сезонных постов ОСВОД к существующим 29.

Всего на сцене Дворца культуры почетные грамоты получили около сотни лучших сотрудников. Это матросы, водолазы, а также активисты общества спасания на водах.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах:

Совместно с работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, работниками внутренних дел, работниками профессионального образования, БРСМ проводим различные акции, рейды по предупреждению гибели людей. Выпускаем специальные брошюры, специальную наглядно-изобразительную агитацию. Мы также оказываем помощь и в обучении плаванию терпящим бедствия на водах, участвуем в поисково-спасательных работах, а также взаимодействуем в различных конкурсах.