«Личный фаворит – обувь из натуральной кожи». Телеведущая СТВ о любимых моделях «Марко»

Юлия Самусенко, телеведущая:

Несмотря на то, что на улице сегодня идет дождь, возможно, хочется побыть дома и понежиться под теплым одеялком, но нет. Охоту за красивой обувью и сумочками никто не отменял, поэтому я приехала в магазин «Марко» и готова закупаться.

Начну, пожалуй, с мюлей. В обычной жизни я предпочитаю обувь на плоском ходу. Здесь представлены очень интересные модели. Мне по душе такого плана модели. Здесь очень модная носочная часть. Все еще в тренде дутые модели.

Это вижу впервые, выглядит очень стильно. Здесь есть необычные переплетения. Интересные модели на каблучке. А здесь настоящая геометрия и очень интересная пяточка. Юлия Самусенко:

Хочу вам признаться: совсем недавно спорт очень плотно вошел в мою жизнь. Я смотрю, что здесь есть кроссовки, которые можно носить и повседневно, и даже на выход. Я обратила внимание на удобную и дышащую перфорацию. Мой личный фаворит – это обувь из натуральной кожи. «Марко» успешно предлагает такие интересные модели. Здесь интересные сочетания кожи и велюра. Модель довольно-таки легкая. Удобно, а главное – красиво.

Мне кажется, сейчас самое время подобрать себе обувь на вечер. Туфли на высоком каблуке – моя тайная страсть. Кстати, «Марко» предлагает очень интересные модели. Я присмотрела себе роковые красные. Здесь есть замечательный акцент в виде бриллиантового ожерелья. Только сейчас заметила, что к ним уже и сумочка подобрана. Вот уже готовый образ на вечер.

Юлия Самусенко:

Да, шпильки – это красиво, но на них далеко не уйдешь, особенно, если дело касается офиса. Только посмотрите, какой ремешок, все это элегантно обхватывает щиколотку. Сфотографирую для мамы, она будет в восторге.

И куда же без любимой работы? В кадре нужно выглядеть стильно. Я присмотрела себе парочку интересных моделей. Например, такой вариант, можно смело отправляться в эфир и чувствовать себя королевой кадра. Все эти модели объединяет общее направление. Называется оно «колорблок». Строго, а главное – со вкусом. И снова как удачно дизайнеры «Марко» поставили рядом с этой элегантной обувью такие потрясающие сумочки. Этот отсек будет полезен для меня, я сюда положу сценарии и сразу же отправлюсь на работу.