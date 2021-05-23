«На самом деле покушала в красивом месте за 90 рублей». Белоруска о том, как стала жертвой нечестного бизнес-коуча

Новости Беларуси. Коучи, тренеры роста в бизнесе и личной жизни учат жить и работать онлайн и при личной встрече. Эти люди обещают, что чудо непременно случится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, многие из них, по оценке экспертов, больше напоминают тоталитарные секты – технологии обработки клиентов зачастую схожи. С каждым днем таких тренингов становится все больше. Среди коучей есть и профессионалы, но их единицы. И важно помнить, что никакой тренинг не может дать гарантий, что жизнь станет лучше. Специалист, как правило, дает много информации и инструментов, а делать все придется самостоятельно. Кристина Федорович решила разобраться, что стоит за словом бизнес-коуч, и даже примерила эту роль на себе.

Катерина Конопацкая:

Когда-то я решила сходить на какой-нибудь бизнес-тренинг, когда были мысли открыть свой бизнес, свое дело. Я подумала, что это будет отличным вариантом. Один из таких бизнес-тренеров нашел меня сам, предложил сходить к нему на бизнес-тренинг, найти себя. Как только я найду себя, начну зарабатывать очень и очень много. Я эту идею отвергла, причем сразу же на корню, потому что цена была далеко за 1 000 долларов. Он рассказывал, что есть больше десяти тысяч человек по всему миру, которые прошли у него тренинг и сейчас хорошо зарабатывают.

Такой историей в XXI веке уже вряд ли кого-то удивишь. И тут, как ведется, на ловца и бизнес-коуч бежит. Ольге посетить такой мастер-класс предложила подруга – рекламы опытнейших мастеров одна за другой стали мозолить глаз. Волей-неволей, а рука потянулась.

Ольга Дашкевич:

Пойдем сходим, там очень интересно расскажут, как добиться успеха в жизни. Человек рассказывал о том, что у него так все легко получилось. Надо просто подождать свое время, мыслить. И при этом не то что ничего не делать, но из его речи было все так легко и достижимо, что ничего для этого делать не нужно. На самом деле я хорошо, вкусно покушала в красивом месте за 90 рублей. Больше на такое не пойду, добиться успеха можно только трудом.