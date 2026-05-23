Вовремя убежать от пули – Лукашенко назвал главное качество для солдата
В чем преимущество белорусской армии? Несомненно, в новейшей технике и современных вооружениях, с помощью которых мы способны дать адекватный и молниеносный ответ на все возможные вызовы и угрозы. Но первостепенно силу и мощь армии определяют именно военнослужащие, по-настоящему преданные своей стране. И именно это подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси сегодня присутствовал на торжественной церемонии приведения к военной присяге в Печах под Борисовом. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны.
Конечно, будет и есть непросто. Потому что режим дня, мужское общество, приказы, потому что не дома, потому что ответственно и тревожно. Все же понимают, что сегодня в мире без гарантий единственная из возможных – это та клятва, которую эти парни сегодня дали себе и своей стране. Конечно, вот так публично и громогласно.
Момент, конечно, трогательный, волнительный и для тех, кто зачитывает слова клятвы, и для тех, кто наблюдает со стороны. Близкие новобранцев облепили плац со всех сторон в попытках увидеть своего. Только родитель поймет ощущения в моменте. Именно поэтому Александр Лукашенко и счел важным поговорить с глазу на глаз с теми, кому страна обязана воспитанием патриотов.
– Спасибо вам огромное. Не переживайте особо. Мужик должен в армии послужить. Ну а наша ответственность в том, чтобы мы вам вернули лучшего качества ваш «продукт».
– Спасибо вам.
И все же наш Президент не был бы самим собой, если бы ограничился только патетикой. Прямой и честный разговор. Государство сделает и делает все, чтобы помочь молодым людям адаптироваться. А вот насколько легко пройдет эта адаптация и как сложится жизнь и карьера сегодняшних новобранцев, зависит от того, что сумели вложить родители. И от базовых настроек, конечно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, как вы переживаете за это. Но сейчас жизнь ваших детей зависит только от них. Надо быть аккуратными, осторожными. Ну и тут уже в жизни проверят, как вы их подготовили к этому. Если парень крепкий, самостоятельный, значит, все будет нормально. Не переживайте. Я когда-то имел право не идти в армию, освобожден был, но однозначно сказал, что должен служить. Все мои двоюродные братья служили в пограничных войсках, поэтому я изъявил такое желание, уже окончив вуз.
Само собой важно, чтобы из армии молодые люди вернулись, не потеряв, а приобретя знания и навыки, которые очень важны и в мирное время для тех, кто хочет быть истинным мужчиной, а не по паспорту.
Александр Лукашенко:
Все зависит от солдата. Надо быть внимательным, вы ему больше звоните и пишите. А вот я не зря сказал, что для меня было самое сложное. Самое сложное для меня была эта муштра лишняя. Плац, плац, плац. Ну показушные у нас были части все. Всегда начальники к нам, генсек приезжал в Брест. И мы всегда, строевая подготовка на первом месте.
Ну а сейчас мы понимаем, видим, как в Украине воюют россияне. Оказывается, не строевая подготовка. Физически должен быть здоровым и владеть оружием. Как я говорю, он должен уметь убежать вовремя от пули. Вот это главное для солдата.
Поэтому физически мы их немножко подгрузим. Я своих солдат, будучи офицером, очень сильно грузил. Надо, чтобы крепкими были. И чтобы, как я сказал, наконец-то девчонки боролись за них. Девчата говорят, замуж не за кого выйти. Вот они, будущие. Тот, кто погоны носил, уже точно будет настоящим мужиком.
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