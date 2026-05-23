Лукашенко: в армии не должно быть никакой муштры

В чем преимущество белорусской армии? Несомненно, в новейшей технике и современных вооружениях, с помощью которых мы способны дать адекватный и молниеносный ответ на все возможные вызовы и угрозы. Но первостепенно силу и мощь армии определяют именно военнослужащие, по-настоящему преданные своей стране. И именно это подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси 23 мая присутствовал на торжественной церемонии приведения к военной присяге в Печах под Борисовом. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны.

Гимн Беларуси в таком исполнении не промурашить не может, но новобранцы приготовили еще кое-что. Момент, когда захотелось прослезиться не только мамам и любимым. Сама обстановка натолкнула на размышления о главном. И это главное Президент по-мужски, по-человечески озвучил, напутствуя новобранцев, мысленно стоя с ними в одном строю. Честно и правдиво.

Александр Лукашенко:

Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет.

И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот. Мы никого не должны бояться. Пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если будем аккуратны, внимательны и осторожны.

Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать и, уверен, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры (подробнее).