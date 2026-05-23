«Не должно быть никаких излишеств» – Лукашенко посетил 72-й объединенный учебный центр в Печах

В чем преимущество белорусской армии? Несомненно, в новейшей технике и современных вооружениях, с помощью которых мы способны дать адекватный и молниеносный ответ на все возможные вызовы и угрозы. Но первостепенно силу и мощь армии определяют именно военнослужащие, по-настоящему преданные своей стране. И именно это 23 мая подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент, Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси, сегодня присутствовал на торжественной церемонии приведения к военной присяге в Печах под Борисовом. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны. В памяти этих молодых людей, их родителей, сестер и братьев, девушек, которые пришли поддержать парней, этот день, безусловно, останется навсегда. Но еще эта история про очень важную преемственность поколений, когда белорусы, усвоив главный урок истории 8 десятилетий назад, передают это чувство – готовность постоять за себя и защитить свою страну. Но вот уже много десятилетий Беларусь живет под мирным небом. Живет, потому что помнит. Совсем скоро важная дата – 85-летие с начала Великой Отечественной войны. И об этом сегодня, разумеется, также говорил Президент. Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Вот так выглядит день, который останется в памяти каждого, кто причастен. А только в 72-м учебном центре в Печах таких причастных под 10 000. Четверть – сами новобранцы. Все остальные – родные и близкие, которые месяц не видели близко своих сыновей, хотя были на связи.

У нас, оказывается, создали родительский чат, в котором мы все видим. Видим фотографии, что дети делают наши, чем занимаются. Если у нас возникают вопросы какие-то спорные или еще что-то, мы хотим что-то узнать, можно там все спросить, на все ответят, все очень хорошо. Поэтому волнения нет. Если бы где-то в небытие, а здесь каждый день мы знаем, где и что происходит с ребенком. Тут есть что сказать тем, кто служил в советской армии. И этим опытом приободрить детей.

Александр Гедзенко, дедушка военнослужащего:

Я 12 лет почти прослужил в Забайкалье, в Чите. Сложности были большие. И нас отправляли служить по всему Советскому Союзу. А здесь дома, в родной Беларуси. Поэтому сейчас легче. Но в любом случае армейская служба требует и самодисциплины, и организованности. Военный человек должен быть ко всему готов. И все должен уметь. Хотя после недель в армии белорусской детского в этих молодых белорусах все меньше.

Андрей Браим, военнослужащий:

Мама узнает. Ну, изменился. Чуть крепче стал. Тактические занятия проводятся. На полигоны ходим, стреляем. Поэтому физическая подготовка здесь под контролем.

Алена Сырова, СТВ:

Ну как оно? Егор Белевич, военнослужащий:

Пойдет. В принципе, так же, как и ожидал, все по режиму, дисциплина. Повезло, командуют адекватные люди, хорошие люди. Алена Сырова:

А вы за что переживаете? Елена Белевич, мама военнослужащего:

Главным образом за здоровье. Потому что, когда ребенок дома, ты можешь помочь ему где-то, и к врачу всегда можно обратиться, к любому специалисту. А здесь все-таки они в режиме. И не всегда удается. Поэтому, конечно, переживаешь, как он справится с болезнями в первую очередь. А так он у нас, в принципе, привычный, и к режиму он привычный, к самостоятельности привычный. Даже по питанию я не переживала. Я знала, что он у нас непереборчивый и будет есть то, что дадут. Для меня всегда главное – здоровье. Алена Сырова:

Изменился за месяц? Елена Белевич:

Конечно. Мне кажется, он был самостоятельным, стал еще более самостоятельным. О том, как живут и будут служить белорусские сыновья, беспокоятся не только их родители.

Главнокомандующий сегодня приехал в Борисовский район, в объединенный учебный центр в Печах. Здесь готовят прапорщиков и младших командиров. Сержантов и старшин, а еще военных специалистов: механиков-водителей танков, наводчиков, снайперов, связистов и даже армейских поваров. Как все устроено, глава государства интересуется в деталях.