«Нас здесь встречают, как дома». Как дети из Сирии отдыхают в «Зубрёнке»?

Новости Беларуси. Спокойно отдохнуть и познакомиться с белорусской историей и культурой. Более 70 ребят из Сирии приехали в Беларусь, чтобы набраться сил и просто побыть детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мальчишки и девчонки, которые на своей родине не могут чувствовать себя в безопасности. Белорусская сторона приготовила для гостей насыщенные оздоровительную и развлекательную программы. Подробности в материале Екатерины Капылович. На белорусской земле всего несколько дней, но здесь спокойны и счастливы, ведь дети в безопасности. Ребята из Сирии приезжают в нашу страну с 2017-го. За это время путевки в Синеокую получили более тысячи девчонок и мальчишек. В этой международной смене победители школьных олимпиад и лауреаты творческих и музыкальных конкурсов.

Мирна:

В своей стране я победила в конкурсе в номинации «Журналист», поэтому я получила возможность поехать в путешествие. Когда я узнала, что отправлюсь в Беларусь, очень обрадовалась, что побываю в вашей прекрасной стране, впервые полечу на самолете и найду новых друзей. И друзей она действительно приобрела. Мирна и Маша нашли общий язык сразу. Несмотря на лингвистические отличия, девочки прекрасно ладят и понимают друг друга. Ведь говорят на языке дружбы. Впереди две недели отдыха на берегу озера Нарочь.

Мария:

У нас вчера была дискотека самая лучшая, мы паровозиком там строились. Когда мы будем уезжать, я возьму контакты, чтобы связаться с ней, сфотографирую на память, чтобы помнить ее – самую лучшую подругу. Пребывание гостей организуют в три смены, каждая из них белорусско-сирийская. Акцент в этом отдыхе в первую очередь на здоровье. Гидромассаж, ванны, кислородные коктейли и сеансы в соляной пещере – все процедуры ребята принимают ответственно и с удовольствием. Их задача – укрепить иммунитет после напряженного учебного года.

Лана:

Мне очень нравится в Беларуси. Нас здесь встречают, как дома, все добрые и приветливые. Белорусские дети предлагают нам подружиться. Здесь о нас заботятся. Ребята уже успели познакомиться ближе с нашей культурой и историей, побывали в Мирском и Несвижском замках, посетили Национальную библиотеку и проехали с обзорной экскурсией по Минску. Впереди две недели отдыха в белорусском «Зубренке», где для них уже приготовили разнообразные развлечения.

Руслан Гурьев, методист Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Впереди у ребят много насыщенных дней. Это и дискотеки, и мероприятия, где они смогут продолжать знакомиться с белорусскими детьми. Это и конкурсы, и спортивные мероприятия, творческие. Обязательно мы проводим вечер дружбы, где ребята могут сыграть на национальных музыкальных инструментах, спеть песни, рассказать стихотворения. Принимать детей из регионов, столкнувшихся с военными, природными и техногенными катастрофами – это определенная традиция. Программу отдыха, оздоровления и обучения школьников из Сирии в 2017 году предложил разработать Президент Беларуси. С тех пор более тысячи ребят смогли по достоинству оценить гостеприимство и мир на белорусской земле. И каждый раз они хотят побыть здесь подольше и обязательно еще раз вернутся.

Фаджер:

В Беларуси очень хорошие и дружелюбные люди. Нас очень хорошо приняли, все хотят с нами дружить. Я себя здесь чувствую, как дома.