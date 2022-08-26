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Мастер-классы, аттракционы, кулинария. Как встретят День города во Фрунзенском районе?

26 августа 2022 13:13
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Новости Беларуси. Молодежные площадки, рыцарские турниры, мастер-классы и спортивные соревнования. Во Фрунзенском районе готовятся к празднованию 955-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер-классы, аттракционы, кулинария. Как встретят День города во Фрунзенском районе?-1

Гулянья стартуют 3 сентября в парках Тивали и 60-летия Октября. Гостей ждет интересная программа с конкурсами. Для маленьких минчан – интерактивные площадки с мастер-классами по лепке и рисованию, а также спортивные игры. Для гурманов – большой выбор кулинарных изысков. Также пройдет конкурс среди предприятий на лучшую песню, а победителей ждут призы. В течение дня будут работать многочисленные аттракционы, фотозоны, аллея ремесленников и интерактивные площадки.

Мастер-классы, аттракционы, кулинария. Как встретят День города во Фрунзенском районе?-4

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
Задача сегодня – чтобы жители пришли на праздник, чувствовали себя комфортно, чтобы получили удовольствие от дня рождения нашей столицы. Ну и пришли с хорошим настроением. И дальше на весь год, до следующего дня рождения это настроение не пропало.

Мастер-классы, аттракционы, кулинария. Как встретят День города во Фрунзенском районе?-7

9 и 10 сентября в рамках общегородского праздника пройдут народные гулянья с концертной и развлекательной программами. Запланированы выступления популярных солистов, артистов и творческих коллективов.

# День города в Минске # общество # Сергей Шкруднев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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