Мастер-классы, аттракционы, кулинария. Как встретят День города во Фрунзенском районе?

Новости Беларуси. Молодежные площадки, рыцарские турниры, мастер-классы и спортивные соревнования. Во Фрунзенском районе готовятся к празднованию 955-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежные площадки, рыцарские турниры, мастер-классы и спортивные соревнования. Во Фрунзенском районе готовятся к празднованию 955-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гулянья стартуют 3 сентября в парках Тивали и 60-летия Октября. Гостей ждет интересная программа с конкурсами. Для маленьких минчан – интерактивные площадки с мастер-классами по лепке и рисованию, а также спортивные игры. Для гурманов – большой выбор кулинарных изысков. Также пройдет конкурс среди предприятий на лучшую песню, а победителей ждут призы. В течение дня будут работать многочисленные аттракционы, фотозоны, аллея ремесленников и интерактивные площадки.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
Задача сегодня – чтобы жители пришли на праздник, чувствовали себя комфортно, чтобы получили удовольствие от дня рождения нашей столицы. Ну и пришли с хорошим настроением. И дальше на весь год, до следующего дня рождения это настроение не пропало.
9 и 10 сентября в рамках общегородского праздника пройдут народные гулянья с концертной и развлекательной программами. Запланированы выступления популярных солистов, артистов и творческих коллективов.