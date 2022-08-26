«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия

Новости Беларуси. Новинки оборонной промышленности и традиционно успешный экспорт, даже в условиях санкций. Сегодня, 26 августа, глава государства посетил холдинг «БелОМО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятие всегда на слуху. Производство многопрофильное: от бытовой техники до лазерных и оптико-электронных систем. Эти уникальные белорусские разработки интересны в разных странах мира. Две третьих продукции уходит на экспорт. Успешно осваивают и проекты по импортозамещению. Например, создание тормозного привода автомобилей и пневмоаппаратов. Инновационные изделия создают для отечественного и российского автопрома.

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

Все предприятия работают стабильно, задолженностей в бюджет нет, социальные обязательства перед коллективом выполняем. Автокомпоненты тормозного привода для большегрузных автомобилей. Эту тематику мы освоили в рамках конверсии, и она на сегодня очень востребована. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти EBS, ABS? Александр Мороз:

Абсолютно правильно. Россия вся в очереди стоит. Александр Лукашенко:

Особенно сейчас?



Александр Мороз:

Вот как случился этот кризис, когда ушли иностранные партнеры.

Александр Лукашенко:

Не было бы счастья… Александр Мороз:

Да несчастье помогло. Мы конкурировали с ними, но сейчас у нас появилась ниша. И наша задача – это нишу занять. Александр Лукашенко:

То есть здесь у нас перспектива наращивания объемов производства? Александр Мороз:

Абсолютно верно. Александр Лукашенко:

И по ценам мы не проиграем.