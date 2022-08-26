«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия

Новости Беларуси. Новинки оборонной промышленности и традиционно успешный экспорт, даже в условиях санкций. Сегодня, 26 августа, глава государства посетил холдинг «БелОМО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новинки оборонной промышленности и традиционно успешный экспорт, даже в условиях санкций. Сегодня, 26 августа, глава государства посетил холдинг «БелОМО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие всегда на слуху. Производство многопрофильное: от бытовой техники до лазерных и оптико-электронных систем. Эти уникальные белорусские разработки интересны в разных странах мира. Две третьих продукции уходит на экспорт. Успешно осваивают и проекты по импортозамещению. Например, создание тормозного привода автомобилей и пневмоаппаратов. Инновационные изделия создают для отечественного и российского автопрома.
Александр Мороз, генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:
Все предприятия работают стабильно, задолженностей в бюджет нет, социальные обязательства перед коллективом выполняем. Автокомпоненты тормозного привода для большегрузных автомобилей. Эту тематику мы освоили в рамках конверсии, и она на сегодня очень востребована.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти EBS, ABS?
Александр Мороз:
Абсолютно правильно. Россия вся в очереди стоит.
Александр Лукашенко:
Особенно сейчас?
Александр Мороз:
Вот как случился этот кризис, когда ушли иностранные партнеры.
Александр Лукашенко:
Не было бы счастья…
Александр Мороз:
Да несчастье помогло. Мы конкурировали с ними, но сейчас у нас появилась ниша. И наша задача – это нишу занять.
Александр Лукашенко:
То есть здесь у нас перспектива наращивания объемов производства?
Александр Мороз:
Абсолютно верно.
Александр Лукашенко:
И по ценам мы не проиграем.
Традиционно после знакомств с предприятием Президент ответил на ряд злободневных вопросов. От мирового кризиса до государственного суверенитета. Президент подчеркнул: независимость Беларуси – вещь незыблемая.