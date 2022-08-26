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«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия

26 августа 2022 10:56
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Новости Беларуси. Новинки оборонной промышленности и традиционно успешный экспорт, даже в условиях санкций. Сегодня, 26 августа, глава государства посетил холдинг «БелОМО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия-1

Это предприятие всегда на слуху. Производство многопрофильное: от бытовой техники до лазерных и оптико-электронных систем. Эти уникальные белорусские разработки интересны в разных странах мира. Две третьих продукции уходит на экспорт. Успешно осваивают и проекты по импортозамещению. Например, создание тормозного привода автомобилей и пневмоаппаратов. Инновационные изделия создают для отечественного и российского автопрома.  

«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия-4

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:  
Все предприятия работают стабильно, задолженностей в бюджет нет, социальные обязательства перед коллективом выполняем. Автокомпоненты тормозного привода для большегрузных автомобилей. Эту тематику мы освоили в рамках конверсии, и она на сегодня очень востребована.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Эти EBS, ABS?  

Александр Мороз:  
Абсолютно правильно. Россия вся в очереди стоит.  

Александр Лукашенко:  
Особенно сейчас?  

Александр Мороз:  
Вот как случился этот кризис, когда ушли иностранные партнеры.  

«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия-7

Александр Лукашенко:  
Не было бы счастья…  

Александр Мороз:  
Да несчастье помогло. Мы конкурировали с ними, но сейчас у нас появилась ниша. И наша задача – это нишу занять.  

Александр Лукашенко:  
То есть здесь у нас перспектива наращивания объемов производства?  

Александр Мороз:  
Абсолютно верно.  

Александр Лукашенко:  
И по ценам мы не проиграем.  

«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия-10

Традиционно после знакомств с предприятием Президент ответил на ряд злободневных вопросов. От мирового кризиса до государственного суверенитета. Президент подчеркнул: независимость Беларуси – вещь незыблемая.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Мороз # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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