Вот как пандемия меняет людей. Известный стриптизёр начал писать стихи

Сергей Глушко (Тарзан), артист: В японском языке есть иероглиф (у меня сын японский учит, поэтому я могу), который обозначает «кризис». Он же обозначает «новые возможности». Вот вам, пожалуйста. Не было бы этого кризиса, может, я не начал бы писать картины. Я стихи начал писать.

Сергей Глушко:

Живем мы на границе разных сред,

Подобно тектоническим разломам,

Поэтому имеем столько бед.

Ну, как электрик вам скажу –

Не повезло нам.

Ты спросишь: электричество приплел зачем?

Иль насмотрелся непонятных сериалов?

Да дело в том, что большинство проблем

От соединения разных материалов.

Спросите школьника – услышите в ответ,

Что область та опасною считается.

Что человек, ведь если даже свет,

Переходя границу сред, ломается?

Что ж мы такое? Следствие проблем,

На стыке всех стихий рожденные?

И ведь от нас им достается всем –

Желание гадить, к сожалению, у нас врожденное.

Когда ж не тратить будем, а обогащать?

Не загрязнять и рушить богом данное.

Пора бы человеку осознать –

Как клад должны беречь свое приданое.

И вся вселенная пока учтиво ждет,

Когда прозрения наступит тот момент

И человек поймет все и сказать придет:

Не враг я вам, я пятый элемент.