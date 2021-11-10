Вот как пандемия меняет людей. Известный стриптизёр начал писать стихи

Новости Беларуси. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист Сергей Глушко (Тарзан).
Диана Галех, корреспондент:
Как вообще пандемия сказалась на вашем творчестве?
Сергей Глушко (Тарзан), артист:
В японском языке есть иероглиф (у меня сын японский учит, поэтому я могу), который обозначает «кризис». Он же обозначает «новые возможности». Вот вам, пожалуйста. Не было бы этого кризиса, может, я не начал бы писать картины. Я стихи начал писать.
Диана Галех:
А можете навскидку небольшой отрывок?
Сергей Глушко:
Живем мы на границе разных сред,
Подобно тектоническим разломам,
Поэтому имеем столько бед.
Ну, как электрик вам скажу –
Не повезло нам.
Ты спросишь: электричество приплел зачем?
Иль насмотрелся непонятных сериалов?
Да дело в том, что большинство проблем
От соединения разных материалов.
Спросите школьника – услышите в ответ,
Что область та опасною считается.
Что человек, ведь если даже свет,
Переходя границу сред, ломается?
Что ж мы такое? Следствие проблем,
На стыке всех стихий рожденные?
И ведь от нас им достается всем –
Желание гадить, к сожалению, у нас врожденное.
Когда ж не тратить будем, а обогащать?
Не загрязнять и рушить богом данное.
Пора бы человеку осознать –
Как клад должны беречь свое приданое.
И вся вселенная пока учтиво ждет,
Когда прозрения наступит тот момент
И человек поймет все и сказать придет:
Не враг я вам, я пятый элемент.
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