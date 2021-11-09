«Я с детства что ли мечтал о стриптизе?» Почему Сергей Глушко сменил военную академию на сцену и какой брутальный Тарзан в жизни?

Новости Беларуси. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист Сергей Глушко (Тарзан).
Диана Галех, кореспондент:
Здравствуйте, Сергей. Расскажите, как встретила вас Беларусь?
Новости Беларуси. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист Сергей Глушко (Тарзан).
Диана Галех, кореспондент:
Здравствуйте, Сергей. Расскажите, как встретила вас Беларусь?
Сергей Глушко (Тарзан), артист:
Беларусь прекрасно встретила. Всегда, в принципе. Я тут частый гость. В Беларуси всегда очень добродушные люди, открытые, гостеприимные. Очень культурно, спокойно, широкие улицы, много места.
Диана Галех:
Ваш коллега Александр Морозов признался, что вы вместе поедете к вашим родителям, которые живут в Минске. Как они обычно вас встречают?
Сергей Глушко:
Родители рады всегда. Я периодически бываю тут с разными спектаклями, и уже не один народный артист был у меня в гостях. Мама там наготовила. Я говорю: мама, я столько не смогу съесть, даже с друзьями. Но все понимают: мамы неисправимы.
Диана Галех:
Мама – это святое. Как откажешь? Но вы в свое время решили пойти по стопам отца и поступили в военно-инженерный институт. Почему потом сменили род деятельности?
Сергей Глушко:
Я часть своей жизни посвятил армии, потому что вырос в семье военного, в военном городке. Все, что я видел в детстве, – это жизнь и быт военных людей. К концу 10 класса, когда надо было определяться, куда идти, никакой дилеммы не стояло. Куда? Как батя, конечно. Я закончил военно-космическую академию в Санкт-Петербурге и потом служил на космодроме Плесецк на пусковой площадке. То есть я к космосу имею прямое отношение.
Диана Галех:
Серьезная сфера.
Сергей Глушко:
Это не перестало быть мне интересным. И технические вещи: все-таки часть моего мозга – рациональная и техническая. Я частенько что-нибудь мастерю, люблю заниматься с техникой, возиться. Этого все равно не отнять. Но то, что я оказался не военным человеком…
Диана Галех:
Да, как это произошло?
Сергей Глушко:
Из армии я уходил в никуда, что было шоком для моих родителей. Для многих и для меня в том числе. Сейчас вызовет улыбку у многих, тем не менее. Я знаю, что меня ведут.
Диана Галех:
Вы верите в бога?
Сергей Глушко:
Абсолютно. Это высшая сила. Спасибо, я не знаю, за что.
Диана Галех:
Вы, наверное, любимчик?
Сергей Глушко:
Так и есть. Как я уходил из армии? Я сел утром в мотовоз, у меня был обычный рабочий день, на площадку стартовую. Я уже был старший лейтенант, начальник отделения монтажно-испытательного комплекса, у меня уже свой лейтенант в подчинении, куча солдат. То есть я уважаемый человек. Я сажусь в мотовоз. Я коротко скажу: мне показали вот так мое будущее.
Диана Галех:
То есть вы его увидели?
Сергей Глушко:
Я его увидел, правда. У меня было два предупреждения, которые я не внял, а потом мне просто показали мое будущее на миллисекунды. Я не знаю, как. Меня окатило холодом, потом жаром, бросило в стенку вагона, где я сидел. И то, что мне показали, меня не устраивало никак. Я вышел из мотовоза и пошел писать рапорт. После того как я уволился и армии, видя, что сейчас происходит в мире, я жестким пацифистом стал. Я ненавижу любое оружие. Вот такой мой манифест.
Диана Галех:
Вы за мир во всем мире.
Сергей Глушко:
За мир абсолютно, за уничтожение всякого оружия.
Диана Галех:
Давайте поговорим о вашем творчестве. По мнению ваших поклонников, вам удалось сделать невозможное – превратить стриптиз в настоящее искусство. Что вы скажете по этому поводу?
Сергей Глушко:
Это моя миссия. Интуитивно я делал какие-то вещи. Меня осуждали – до сих пор… Я где-то на грани всегда. Наверное, гораздо больше людей, которые меня не любят, мягко выражаясь.
Диана Галех:
Вы, кстати, как к хейту относитесь?
Сергей Глушко:
Я плохо отношусь. Это болезнь, беда, очень плохо. Люди, вы разрушаете себя – не тех, кого хейтите. Полюбите сначала себя, потом всех окружающих. Все будет прекрасно. Будь умным, будь культурным, образованным. Если увлечься всеми научно-техническими вещами – интернет, соцсети – люди живут ненастоящей жизнью, ненастоящими знакомствами, живут только в ожидании лайков. Я не хочу выглядеть каким-то старым ворчуном, но братья-тиктокеры, задумайтесь. Завтра отключат интернет – что делать то будем? Делать то ничего не умеем. Образования нет, что делать? Стройка ждет. Кирпичи таскать машина все равно не будет. Просто думайте. Я никому ничего не указываю, как жить. Задача сужается для каждого индивидуума. Вот мои родные люди, я должен сделать максимум для того, чтобы они были живы, здоровы, сыты и обуты. Если ты считаешь себя мужиком, заморочься на эту тему.
Диана Галех:
Многие зрители видят в вас альфа-самца и брутального мачо. А какой Сергей Глушко в жизни? Бываете ли вы мягким и ранимым?
Сергей Глушко:
Я мягкий и ранимый изначально.
Диана Галех:
Да? Сложно так сказать по внешнему образу.
Сергей Глушко:
Нет. Я очень мягкий и ранимый – только так.
Диана Галех:
Женщины вас обожают, а многие мужчины завидуют, в том числе и вашей красивой, атлетической форме. Расскажите о своем методе тренировок.
Сергей Глушко:
Все в слове «регулярность».
Опускаюсь на напряженных ногах, с прямой поясницей и не выдвигая колени вперед. Потом так же медленно поднимаюсь.
Сергей Глушко:
Я этим занимаюсь не для кого-то, не для чего-то. Говорят: накачался, чтобы войти в стриптиз. Я с детства что ли мечтал о стриптизе? Да ради бога. Космонавтом, милиционером и художником-мультипликатором, кстати.
Диана Галех:
Вы пишите картины. Расскажите о них. Как вы вообще к этому пришли?
Сергей Глушко:
В детстве я закончил художественную школу. У меня было так: я тащил маму, чтобы она меня привела в художественную школу, потому что я рисовал фанатично. У меня есть к этому данность. Я не буду говорить «талант», но у меня есть данность к этому. Потом просто произошло, не знаю, по какой причине, лет 20 с лишним я не брал в руки карандаш. И пришло время, когда просто так полыхнуло, что я до сих пор весь в красках, картинах. Это невероятное удовольствие, причем это не маленькие гравюрки, а огромные полотна.
Диана Галех:
Может, скоро выставка будет? С выставкой к нам приедете?
Сергей Глушко:
Конечно, будет.
Диана Галех:
Какие планы на этот счет?
Сергей Глушко:
Сейчас я хочу, чтобы не стыдно было, порядка 20 работ сделать. Я серьезно думаю о выставке.
Диана Галех:
Вы еще и актер. Многогранная личность. Какую роль в вашей жизни играет театр и почему он вам нравится больше, чем кино?
Сергей Глушко:
В кино сниматься интересно из-за результата. Сам процесс, как правило, настолько нудный… во-первых, там отсутствует энергообмен между зрителем и тобой. Это гиперсложно, когда ты смотришь в холодную камеру. От нее ничего не идет. А в театре это все присутствует. Ты туда – тут же получаешь обратно. Я инженер-энергетик по специальности. Я продолжаю заниматься по специальности. Все есть вокруг энергии. Что такое артист? Это человек с выпуклой энергетикой. Он должен выходить. И от него должно идти в зал. Если от него этого нет, зачем ты вышел? Кто тебя назвал артистом? Кто тебе сказал, что ты артист? Артист должен фонить в этом плане.
Диана Галех:
Вы фоните точно. Это 100 %.
Сергей Глушко:
Я фоню очень сильно.
Диана Галех:
Одна из постановок, в которой вы задействованы, – это детский мюзикл «Бременские музыканты». Вы там играете осла. Как вы согласились на эту роль?
Сергей Глушко:
Потому что это такой материал… У меня многие друзья взрослые, причем так стесняясь: а нам можно? То есть не детям, а нам. Я говорю: а что так скромно? Конечно. И прокайфуете так, будете от начала до конца скакать и петь эти песни, которые все знают наизусть. Тут дело не в деньгах. Это для меня абсолютно не коммерческая история. Поиграешь – сам молодеешь. И, конечно, аудитория – дети.
Диана Галех:
Кстати, как перед детьми работать? Это же самый требовательный зритель.
Сергей Глушко:
И самый благодарный и честный.
Диана Галех:
В одном из интервью ваша супруга сказала, что коронавирус стал лучшим этапом в вашей жизни. Почему?
Сергей Глушко:
Коронавирус дал возможность нам посидеть с семьей, сыновьями, женами. Не все прошли этот экзамен. Многие семьи развалились из-за этого. А те, кто вместе остались, я считаю – это очень хорошая спайка. И мы не исключение.
Диана Галех:
А вы прививку сделали?
Сергей Глушко:
Да, конечно. А как нам? Мотаемся там-сям.
Диана Галех:
Как вообще пандемия сказалась на вашем творчестве?
Сергей Глушко:
В японском языке есть иероглиф (у меня сын японский учит, поэтому я могу), который обозначает «кризис». Он же обозначает «новые возможности». Вот вам, пожалуйста. Не было бы этого кризиса, может, я не начал бы писать картины. Я стихи начал писать.
Диана Галех:
Тарзан и Наташа Королева – одна из самых ярких пар в шоу-бизнесе. Вы в браке уже больше 20 лет. Понятно, что были разные истории. Поделитесь советом, как сохранить брак и подогревать интерес друг к другу на протяжении длительного периода.
Сергей Глушко:
Нет никаких советов. Мой совет – не слушайте других советов, потому что никто вам не расскажет со стороны, как вам надо жить. Все действия, которые способствуют укреплению семьи, вытекают из того, что между людьми есть любовь. Если ее нет… «All you need is love», – пели знаменитые The Beatles. И это правда.
Диана Галех:
О чем мечтает Сергей Глушко?
Сергей Глушко:
Я хочу, чтобы люди были счастливы. Когда у них все хорошо, и мне хорошо. Я как кот Леопольд: ребята, давайте жить дружно.