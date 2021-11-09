«Я с детства что ли мечтал о стриптизе?» Почему Сергей Глушко сменил военную академию на сцену и какой брутальный Тарзан в жизни?

Новости Беларуси. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист Сергей Глушко (Тарзан). Диана Галех, кореспондент:

Здравствуйте, Сергей. Расскажите, как встретила вас Беларусь?

Сергей Глушко (Тарзан), артист:

Беларусь прекрасно встретила. Всегда, в принципе. Я тут частый гость. В Беларуси всегда очень добродушные люди, открытые, гостеприимные. Очень культурно, спокойно, широкие улицы, много места. Диана Галех:

Ваш коллега Александр Морозов признался, что вы вместе поедете к вашим родителям, которые живут в Минске. Как они обычно вас встречают?

Сергей Глушко:

Родители рады всегда. Я периодически бываю тут с разными спектаклями, и уже не один народный артист был у меня в гостях. Мама там наготовила. Я говорю: мама, я столько не смогу съесть, даже с друзьями. Но все понимают: мамы неисправимы. Диана Галех:

Мама – это святое. Как откажешь? Но вы в свое время решили пойти по стопам отца и поступили в военно-инженерный институт. Почему потом сменили род деятельности? «Я к космосу имею прямое отношение»

Сергей Глушко:

Я часть своей жизни посвятил армии, потому что вырос в семье военного, в военном городке. Все, что я видел в детстве, – это жизнь и быт военных людей. К концу 10 класса, когда надо было определяться, куда идти, никакой дилеммы не стояло. Куда? Как батя, конечно. Я закончил военно-космическую академию в Санкт-Петербурге и потом служил на космодроме Плесецк на пусковой площадке. То есть я к космосу имею прямое отношение. Диана Галех:

Серьезная сфера. Сергей Глушко:

Это не перестало быть мне интересным. И технические вещи: все-таки часть моего мозга – рациональная и техническая. Я частенько что-нибудь мастерю, люблю заниматься с техникой, возиться. Этого все равно не отнять. Но то, что я оказался не военным человеком… Диана Галех:

Да, как это произошло? «Мне просто показали мое будущее»

Сергей Глушко:

Из армии я уходил в никуда, что было шоком для моих родителей. Для многих и для меня в том числе. Сейчас вызовет улыбку у многих, тем не менее. Я знаю, что меня ведут. Диана Галех:

Вы верите в бога? Сергей Глушко:

Абсолютно. Это высшая сила. Спасибо, я не знаю, за что. Диана Галех:

Вы, наверное, любимчик? Сергей Глушко:

Так и есть. Как я уходил из армии? Я сел утром в мотовоз, у меня был обычный рабочий день, на площадку стартовую. Я уже был старший лейтенант, начальник отделения монтажно-испытательного комплекса, у меня уже свой лейтенант в подчинении, куча солдат. То есть я уважаемый человек. Я сажусь в мотовоз. Я коротко скажу: мне показали вот так мое будущее.

Диана Галех:

То есть вы его увидели? Сергей Глушко:

Я его увидел, правда. У меня было два предупреждения, которые я не внял, а потом мне просто показали мое будущее на миллисекунды. Я не знаю, как. Меня окатило холодом, потом жаром, бросило в стенку вагона, где я сидел. И то, что мне показали, меня не устраивало никак. Я вышел из мотовоза и пошел писать рапорт. После того как я уволился и армии, видя, что сейчас происходит в мире, я жестким пацифистом стал. Я ненавижу любое оружие. Вот такой мой манифест. Диана Галех:

Вы за мир во всем мире. Сергей Глушко:

За мир абсолютно, за уничтожение всякого оружия. Диана Галех:

Давайте поговорим о вашем творчестве. По мнению ваших поклонников, вам удалось сделать невозможное – превратить стриптиз в настоящее искусство. Что вы скажете по этому поводу? «Я с детства что ли мечтал о стриптизе? Да ради бога»

Сергей Глушко:

Это моя миссия. Интуитивно я делал какие-то вещи. Меня осуждали – до сих пор… Я где-то на грани всегда. Наверное, гораздо больше людей, которые меня не любят, мягко выражаясь. Диана Галех:

Вы, кстати, как к хейту относитесь? Сергей Глушко:

Я плохо отношусь. Это болезнь, беда, очень плохо. Люди, вы разрушаете себя – не тех, кого хейтите. Полюбите сначала себя, потом всех окружающих. Все будет прекрасно. Будь умным, будь культурным, образованным. Если увлечься всеми научно-техническими вещами – интернет, соцсети – люди живут ненастоящей жизнью, ненастоящими знакомствами, живут только в ожидании лайков. Я не хочу выглядеть каким-то старым ворчуном, но братья-тиктокеры, задумайтесь. Завтра отключат интернет – что делать то будем? Делать то ничего не умеем. Образования нет, что делать? Стройка ждет. Кирпичи таскать машина все равно не будет. Просто думайте. Я никому ничего не указываю, как жить. Задача сужается для каждого индивидуума. Вот мои родные люди, я должен сделать максимум для того, чтобы они были живы, здоровы, сыты и обуты. Если ты считаешь себя мужиком, заморочься на эту тему.

Диана Галех:

Многие зрители видят в вас альфа-самца и брутального мачо. А какой Сергей Глушко в жизни? Бываете ли вы мягким и ранимым? Сергей Глушко:

Я мягкий и ранимый изначально. Диана Галех:

Да? Сложно так сказать по внешнему образу. Сергей Глушко:

Нет. Я очень мягкий и ранимый – только так. Диана Галех:

Женщины вас обожают, а многие мужчины завидуют, в том числе и вашей красивой, атлетической форме. Расскажите о своем методе тренировок. Сергей Глушко:

Все в слове «регулярность».

Опускаюсь на напряженных ногах, с прямой поясницей и не выдвигая колени вперед. Потом так же медленно поднимаюсь. Сергей Глушко:

Я этим занимаюсь не для кого-то, не для чего-то. Говорят: накачался, чтобы войти в стриптиз. Я с детства что ли мечтал о стриптизе? Да ради бога. Космонавтом, милиционером и художником-мультипликатором, кстати. Диана Галех:

Вы пишите картины. Расскажите о них. Как вы вообще к этому пришли? «Я тащил маму, чтобы она меня привела в художественную школу»

Сергей Глушко:

В детстве я закончил художественную школу. У меня было так: я тащил маму, чтобы она меня привела в художественную школу, потому что я рисовал фанатично. У меня есть к этому данность. Я не буду говорить «талант», но у меня есть данность к этому. Потом просто произошло, не знаю, по какой причине, лет 20 с лишним я не брал в руки карандаш. И пришло время, когда просто так полыхнуло, что я до сих пор весь в красках, картинах. Это невероятное удовольствие, причем это не маленькие гравюрки, а огромные полотна. Диана Галех:

Может, скоро выставка будет? С выставкой к нам приедете? Сергей Глушко:

Конечно, будет. Диана Галех:

Какие планы на этот счет? Сергей Глушко:

Сейчас я хочу, чтобы не стыдно было, порядка 20 работ сделать. Я серьезно думаю о выставке. Диана Галех:

Вы еще и актер. Многогранная личность. Какую роль в вашей жизни играет театр и почему он вам нравится больше, чем кино? В кино отсутствует энергообмен между зрителем и тобой

Сергей Глушко:

В кино сниматься интересно из-за результата. Сам процесс, как правило, настолько нудный… во-первых, там отсутствует энергообмен между зрителем и тобой. Это гиперсложно, когда ты смотришь в холодную камеру. От нее ничего не идет. А в театре это все присутствует. Ты туда – тут же получаешь обратно. Я инженер-энергетик по специальности. Я продолжаю заниматься по специальности. Все есть вокруг энергии. Что такое артист? Это человек с выпуклой энергетикой. Он должен выходить. И от него должно идти в зал. Если от него этого нет, зачем ты вышел? Кто тебя назвал артистом? Кто тебе сказал, что ты артист? Артист должен фонить в этом плане. Диана Галех:

Вы фоните точно. Это 100 %. Сергей Глушко:

Я фоню очень сильно. Диана Галех:

Одна из постановок, в которой вы задействованы, – это детский мюзикл «Бременские музыканты». Вы там играете осла. Как вы согласились на эту роль?

Сергей Глушко:

Потому что это такой материал… У меня многие друзья взрослые, причем так стесняясь: а нам можно? То есть не детям, а нам. Я говорю: а что так скромно? Конечно. И прокайфуете так, будете от начала до конца скакать и петь эти песни, которые все знают наизусть. Тут дело не в деньгах. Это для меня абсолютно не коммерческая история. Поиграешь – сам молодеешь. И, конечно, аудитория – дети. Диана Галех:

Кстати, как перед детьми работать? Это же самый требовательный зритель. Сергей Глушко:

И самый благодарный и честный. Диана Галех:

В одном из интервью ваша супруга сказала, что коронавирус стал лучшим этапом в вашей жизни. Почему? «Не было бы этого кризиса, может, я не начал бы писать картины. Я стихи начал писать»

Сергей Глушко:

Коронавирус дал возможность нам посидеть с семьей, сыновьями, женами. Не все прошли этот экзамен. Многие семьи развалились из-за этого. А те, кто вместе остались, я считаю – это очень хорошая спайка. И мы не исключение. Диана Галех:

А вы прививку сделали? Сергей Глушко:

Да, конечно. А как нам? Мотаемся там-сям. Диана Галех:

Как вообще пандемия сказалась на вашем творчестве? Сергей Глушко:

В японском языке есть иероглиф (у меня сын японский учит, поэтому я могу), который обозначает «кризис». Он же обозначает «новые возможности». Вот вам, пожалуйста. Не было бы этого кризиса, может, я не начал бы писать картины. Я стихи начал писать. Не слушайте других советов, потому что никто не расскажет, как вам надо жить