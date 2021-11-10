В Пекине загружается новая партия вакцины Vero Cell для Беларуси

В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси. К нам прибудет полтора миллиона доз уже известного препарата Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси. К нам прибудет полтора миллиона доз уже известного препарата Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.