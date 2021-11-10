Прямой эфир

В Пекине загружается новая партия вакцины Vero Cell для Беларуси

10 ноября 2021 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси. К нам прибудет полтора миллиона доз уже известного препарата Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине загружается новая партия вакцины Vero Cell для Беларуси-1

В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать
10 ноября 2021 07:54

Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать

Польша увеличила число солдат на границе с Беларусью до 15 тысяч
10 ноября 2021 07:33

Польша увеличила число солдат на границе с Беларусью до 15 тысяч

«Мне понравилась горка». В Дубровно на территории СШ №1 после модернизации открыли стадион
10 ноября 2021 07:24

«Мне понравилась горка». В Дубровно на территории СШ №1 после модернизации открыли стадион