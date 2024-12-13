Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси

Белорусский союз молодежи 13 декабря торжественно закрыл третий трудовой семестр. Он прошел в формате Всебелорусского слета студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студотрядовцы сделали селфи с Лукашенко! Каким получился Всебелорусский слет?

За чуть больше чем два десятилетия белорусские студенты приложили свой труд ко многим знаковым проектам нашей страны. Реконструкция «Хатыни», «Кургана Славы», строительство БелАЭС, нового футбольного стадиона. Главе государства в подарок преподнесли мастерок с изображением всех всебелорусских строек. Красиво, но символично нелегко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этим мастерком, если день поработать, жить не захочется. Но сувенирный, килограмм 5 весит.

И коль собрались сегодня во Дворце спорта по случаю закрытия трудового семестра, то самое время наградить лучших. Александр Лукашенко вручил переходящее знамя лучшему студотряду «Зодчие». Он сформирован из 10 человек на базе Полоцкого государственного университета.

Все это традиции, без которых в студотрядовском движении никуда, как и без спевки, сегодня песня о тревожной молодости, которая, как известно, в душе.