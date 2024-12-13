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Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси

13 декабря 2024 18:07
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Белорусский союз молодежи 13 декабря торжественно закрыл третий трудовой семестр. Он прошел в формате Всебелорусского слета студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студотрядовцы сделали селфи с Лукашенко! Каким получился Всебелорусский слет?

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-2

За чуть больше чем два десятилетия белорусские студенты приложили свой труд ко многим знаковым проектам нашей страны. Реконструкция «Хатыни», «Кургана Славы», строительство БелАЭС, нового футбольного стадиона. Главе государства в подарок преподнесли мастерок с изображением всех всебелорусских строек. Красиво, но символично нелегко.

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этим мастерком, если день поработать, жить не захочется. Но сувенирный, килограмм 5 весит.

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-6

И коль собрались сегодня во Дворце спорта по случаю закрытия трудового семестра, то самое время наградить лучших. Александр Лукашенко вручил переходящее знамя лучшему студотряду «Зодчие». Он сформирован из 10 человек на базе Полоцкого государственного университета. 

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-8

Все это традиции, без которых в студотрядовском движении никуда, как и без спевки, сегодня песня о тревожной молодости, которая, как известно, в душе.

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-10

Александр Лукашенко:
Можно было бы, мне же говорят, Громов тут где-то будет петь. Это очень опасно, потому что с Володей петь, я вам скажу, непросто. Ну, меня успокаивает, что Президентский оркестр, там, где буду фальшивить, ты тут... Но я постараюсь не фальшивить.

Песня с Президентом в видео.

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси-12

Я заметил, вот перед нами все начальники, министры, члены правительства, все пели и прыгали. Вот что такое молодость! Будьте всегда молодыми! Спасибо!

Преемственность, как она есть.

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# Александр Лукашенко # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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