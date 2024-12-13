В Гродно зажгли иллюминацию на главной ёлке

Атмосфера волшебства и праздника. В Гродно зажгли иллюминацию на главной елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей и гостей города подготовили яркое шоу, которое зарядило по-настоящему новогодним настроением.

Прежде чем лесная красавица засверкала огнями, на площади устроили яркие флешмобы – танцевальный и с зажжением бенгальских огней. В городском парке по традиции появилась аллея дизайнерских елок. Один из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников представили предприятия и организации города.

Настроение отличное. Пришла с двумя внучками. Со школы забрала и сюда пришли. Очень весело и здорово. Много красивых локаций.

Я пришла с бабушкой и тетей на этот праздник. Настроение очень хорошее. Мне здесь все понравилось.

Зажжение иллюминации дало старт марафону праздничных мероприятий. Уже 16-го декабря в Гродно состоится торжественное открытие поместья Деда Мороза, а 20-го – главные новогодние волшебники пройдут шествием по центральным улицам города.