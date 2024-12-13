Прямой эфир

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске

13 декабря 2024 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обмен опытом и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. В столице стартовал II форум молодых адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске-2

Он собрал более двух сотен участников из Беларуси и России. Это представители Союза молодых адвокатов, государственных, общественных организаций и учреждений образования.

Актуальные вопросы развития юридической сферы с участниками обсудили спикеры профильного ведомства, Администрации Президента и госучреждений. На полях форума молодое поколение также представило свои лучшие проекты. 

Предлагают, в частности, ряд новых форм общения с населением, а также более широкое внедрение современных технологий. Акцент на правовом просвещении граждан в сфере избирательного законодательства.

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске-4

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Мы приветствуем инициативы молодых адвокатов и активно вовлекаем их в том числе в обсуждения различного рода законодательных инициатив. Важнейшие проекты законодательных актов размещаются на электронных площадках, обсуждаются в адвокатском сообществе. 

И те предложения, которые высказываются, в том числе различные точки зрения относительно необходимости регламентации вопросов технического развития, вопросов развития искусственного интеллекта, эти суждения, мнения адвокатского сообщества, они не остаются без внимания.

II форум молодых адвокатов стартовал в Минске-6

Один из самых торжественных пунктов в программе – принесение присяги молодыми адвокатами. Помимо этого, на форуме работают три секции по различным направлениям.

# Право # Евгений Коваленко

Другие новости рубрики

Все новости
Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы
13 декабря 2024 17:20

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы

Беларусь отправила в Никарагуа первую партию отечественной техники
13 декабря 2024 17:20

Беларусь отправила в Никарагуа первую партию отечественной техники

В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали
13 декабря 2024 17:20

В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали