II форум молодых адвокатов стартовал в Минске

Обмен опытом и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. В столице стартовал II форум молодых адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обмен опытом и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. В столице стартовал II форум молодых адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он собрал более двух сотен участников из Беларуси и России. Это представители Союза молодых адвокатов, государственных, общественных организаций и учреждений образования.
Актуальные вопросы развития юридической сферы с участниками обсудили спикеры профильного ведомства, Администрации Президента и госучреждений. На полях форума молодое поколение также представило свои лучшие проекты.
Предлагают, в частности, ряд новых форм общения с населением, а также более широкое внедрение современных технологий. Акцент на правовом просвещении граждан в сфере избирательного законодательства.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Мы приветствуем инициативы молодых адвокатов и активно вовлекаем их в том числе в обсуждения различного рода законодательных инициатив. Важнейшие проекты законодательных актов размещаются на электронных площадках, обсуждаются в адвокатском сообществе.
И те предложения, которые высказываются, в том числе различные точки зрения относительно необходимости регламентации вопросов технического развития, вопросов развития искусственного интеллекта, эти суждения, мнения адвокатского сообщества, они не остаются без внимания.
Один из самых торжественных пунктов в программе – принесение присяги молодыми адвокатами. Помимо этого, на форуме работают три секции по различным направлениям.