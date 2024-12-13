II форум молодых адвокатов стартовал в Минске

Обмен опытом и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. В столице стартовал II форум молодых адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал более двух сотен участников из Беларуси и России. Это представители Союза молодых адвокатов, государственных, общественных организаций и учреждений образования.

Актуальные вопросы развития юридической сферы с участниками обсудили спикеры профильного ведомства, Администрации Президента и госучреждений. На полях форума молодое поколение также представило свои лучшие проекты.

Предлагают, в частности, ряд новых форм общения с населением, а также более широкое внедрение современных технологий. Акцент на правовом просвещении граждан в сфере избирательного законодательства.