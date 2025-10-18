Молодёжь остается в АПК! Чем сельскохозяйственная отрасль привлекает молодых специалистов?

Стимулов для привлечения молодежи в сельскохозяйственную отрасль становится больше. На неделе Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников АПК. В стране и без того предусмотрено достаточно механизмов для поддержки молодых специалистов, а также закрепления их в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, выплаты при переезде с места учебы, внеочередное получение жилья. Указ главы государства вносит изменения в уже действующий, которым были предусмотрены ежемесячные доплаты молодым специалистам и повышает сумму данных доплат – независимых от зарплаты. В течение двух лет сотрудники будут получать не 125, а 273 белорусских рубля. В случае продления контракта еще на три года ежемесячная доплата составит 409 рублей вместо 188. Что касается закрепляемости кадров, сегодня наблюдается следующая тенденция: молодой специалист может уйти с предприятия, где проходил отработку после учебы, но остается работать в отрасли. Это результат профориентационной деятельности.

Анна Лищинская, зоотехник сельхозпредприятия «Мирополье»:

Закончила я в 2022-м году Витебский колледж при академии в Лужесно. Пришла сюда на отработку по рекомендации предыдущего главного зоотехника. Увидела она во мне какую-то изюминку. В других профессиях я себя не видела абсолютно. То есть с детства я знала, что я буду работать с животными, но рассматривала либо зоотехник, либо же ветеринарный врач. Зоотехник меня привлек намного больше, потому что здесь проводится больше работы с животными: с генетикой, с развитием молочного потенциала. Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников АПК. Что изменится?

Андрей Волохович, управляющий отделением «Староборисов» сельхозпредприятия «Мирополье»:

В нашем хозяйстве работает около 10 молодых специалистов. Повышение доплат они восприняли очень хорошо, увеличилось их благосостояние. Можно сходить куда-то отдохнуть лишний раз. Это немаловажно для жизни в дальнейшем, чтобы планировать свои доходы и расходы. Что касается нехватки кадров в АПК, она составляет порядка 20 тысяч человек. Однако цифра не критичная, учитывая технологичность процессов, которые внедряют хозяйства, а также возможности современной техники, работающей на полях. Для примера, в 1990-е годы в секторе было занято свыше миллиона человек, сегодня это около 240 тысяч, а объемы производства значительно выше.