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Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы

13 декабря 2024 17:20
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Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление на заседании Палаты представителей приняли депутаты.

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы-2

Парламент нашей страны решительно осуждает незаконную санкционную политику в отношении дружественного кубинского народа. Такие действия грубо нарушают принципы и нормы международного права, сформированные в уставе ООН. Блокада негативно влияет не только на развитие страны, но и нарушает права обычных граждан. Например, ущерб от введенной США санкционной политики для Кубы составил порядка 155 миллионов долларов. Несмотря на это, государство продолжает отстаивать свою позицию и развиваться.

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Куба – это знамя сегодня для всех нас, в том числе и для Беларуси, что можно сегодня двигаться по своему пути развития, можно защищать свои национальные интересы. И самое главное, чтобы была идея, чтобы это действительно было искренне, чтобы в это верили люди. То, что сегодня происходит на Кубе. Поэтому, конечно, нам очень важно в это сложное время поддержать кубинский народ, поддержать кубинское государство.

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы-6

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
То, что правительство США делает сейчас и уже больше 60 лет против Кубы, это экономический геноцид. Это преследование любого действия Кубы. Это очень большая блокада против Кубы. Мы называем это санкции, это слишком дипломатично.

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы-8

Парламентарии Беларуси выражают солидарность с дружественным народом и подтверждают готовность и дальше укреплять сотрудничество по различным направлениям. Отсюда и призыв к международному сообществу запретить применять неправомерные действия по отношению к Кубе.

# Сергей Клишевич # Сантьяго Перес Бенитес # Беларусь-Куба

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