Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление на заседании Палаты представителей приняли депутаты.

Парламент нашей страны решительно осуждает незаконную санкционную политику в отношении дружественного кубинского народа. Такие действия грубо нарушают принципы и нормы международного права, сформированные в уставе ООН. Блокада негативно влияет не только на развитие страны, но и нарушает права обычных граждан. Например, ущерб от введенной США санкционной политики для Кубы составил порядка 155 миллионов долларов. Несмотря на это, государство продолжает отстаивать свою позицию и развиваться.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Куба – это знамя сегодня для всех нас, в том числе и для Беларуси, что можно сегодня двигаться по своему пути развития, можно защищать свои национальные интересы. И самое главное, чтобы была идея, чтобы это действительно было искренне, чтобы в это верили люди. То, что сегодня происходит на Кубе. Поэтому, конечно, нам очень важно в это сложное время поддержать кубинский народ, поддержать кубинское государство.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

То, что правительство США делает сейчас и уже больше 60 лет против Кубы, это экономический геноцид. Это преследование любого действия Кубы. Это очень большая блокада против Кубы. Мы называем это санкции, это слишком дипломатично.