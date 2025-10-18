Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
Игорь Позняк, ведущий:
Разделяй и властвуй. Зачем европейским политикам понадобился новый «железный занавес»?
Александр Алесин, военный эксперт:
Полностью железным куполом накрыть Европу невозможно.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
Потолок финансовый пробить эта стена может, а вот стеной защитной стать – точно нет.
Вадим Авва, латвийский политолог:
«Железный занавес» является только первым элементом огромной синтетической операции по нападению на Союзное государство.
Мачей Вишневский, главный редактор польского информационного портала:
Польша решила сделать вот такой ход против Беларуси, против Китая, против России одновременно. Это, естественно, попытка, которая обречена на провал.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 19 октября, в 22:00 на РТР-Беларусь.