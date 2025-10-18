Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Игорь Позняк, ведущий:

Разделяй и властвуй. Зачем европейским политикам понадобился новый «железный занавес»?

Александр Алесин, военный эксперт:

Полностью железным куполом накрыть Европу невозможно.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Потолок финансовый пробить эта стена может, а вот стеной защитной стать – точно нет.

Вадим Авва, латвийский политолог:

«Железный занавес» является только первым элементом огромной синтетической операции по нападению на Союзное государство.