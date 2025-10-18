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Орбан призвал ЕС перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир

18 октября 2025 14:19
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Закончить украинский конфликт или продолжить его, но без «Томагавков»? Мировая пресса задается этим вопросом после прошедших накануне переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Последний покинул Белый дом ни с чем, но американский лидер назвал переговоры продуктивными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орбан призвал ЕС перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир-2

Президент США, конечно, не до конца отказался от идеи продажи дальнобойных ракет за океан. Однако, он верно посчитал, что, в случае появления «Томагавков» у Киева, Белый дом может забыть о каких-либо переговорах с Кремлем. Да и его об этом предупредили заранее. Что касается разрешения конфликта, то Белый дом предложил остановить его по текущей линии фронта. Но для ЕС и НАТО это совсем не вариант.

Орбан призвал ЕС перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир-4

Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:
На фоне усиления Европы и милитаризации экономик Трамп говорит: «Давайте остановим». Для чего? Чтоб там поставить ракеты в Черниговской области? Цирк. Если он говорит, что он мастер сделок, блефовать можно. Но блеф уже не проходит.

Все эти дискуссии получат продолжение на двустороннем саммите президентов России и США. Напомним, после телефонного разговора двух лидеров в четверг стало известно, что встреча пройдет в Будапеште в ближайшие две недели. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настроен позитивно и уже вовсю готовится. Он надеется, что предстоящий саммит приблизит окончание войны. Орбан также призвал европейские страны перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир.

# Виктор Орбан # Владимир Путин # Дональд Трамп

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