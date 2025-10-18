Орбан призвал ЕС перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир
Закончить украинский конфликт или продолжить его, но без «Томагавков»? Мировая пресса задается этим вопросом после прошедших накануне переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Последний покинул Белый дом ни с чем, но американский лидер назвал переговоры продуктивными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент США, конечно, не до конца отказался от идеи продажи дальнобойных ракет за океан. Однако, он верно посчитал, что, в случае появления «Томагавков» у Киева, Белый дом может забыть о каких-либо переговорах с Кремлем. Да и его об этом предупредили заранее. Что касается разрешения конфликта, то Белый дом предложил остановить его по текущей линии фронта. Но для ЕС и НАТО это совсем не вариант.
Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:
На фоне усиления Европы и милитаризации экономик Трамп говорит: «Давайте остановим». Для чего? Чтоб там поставить ракеты в Черниговской области? Цирк. Если он говорит, что он мастер сделок, блефовать можно. Но блеф уже не проходит.
Все эти дискуссии получат продолжение на двустороннем саммите президентов России и США. Напомним, после телефонного разговора двух лидеров в четверг стало известно, что встреча пройдет в Будапеште в ближайшие две недели. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настроен позитивно и уже вовсю готовится. Он надеется, что предстоящий саммит приблизит окончание войны. Орбан также призвал европейские страны перестать разрабатывать военные стратегии, чтобы на континенте наконец наступил мир.