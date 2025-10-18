Как запустить бизнес на маркетплейсе и не прогореть на онлайн-продажах – рассказал директор Emall

18 октября на календаре, а это значит, что легендарный «Душевный фестиваль» вновь собирает гостей, истинных поклонников живой музыки. Место встречи – Дворец спорта. Генеральный партнер – белорусский маркетплейс Emall.
О том, почему бизнес поддерживает подобные проекты и как создать то самое душевное пространство, где люди и бренды чувствуют себя частью одного целого, поговорим с гостем «Нового утра» Бутурля Юрием Иосифовичем, директор белорусского маркетплейса.
«Душевный фестиваль» – это мероприятие, о котором знают многие. Почему именно ваша цифровая платформа решила стать не просто спонсором, а генеральным партнером такого события?
Юрий Бутурля, директор белорусского маркетплейса:
Это все алгоритмы. Как, наверное, мы часто обо всем спрашиваем алгоритмы искусственного интеллекта. И на наш вопрос они ответили. Путь к сердцу народа лежит через генеральное партнерство. Мы думаем: ну ладно, пусть будет душевно.
Это так, немножко иронии. На самом деле нам показалось, что люди, которые участвуют в «Душевном фестивале», это люди, которые привыкли быть собой, не гнаться за новыми трендами. Потому что они готовы петь, танцевать, веселиться. И этот факт, что они не гонятся за трендами, это откликается с ценностями нашей компании, где мы ценим простоту, душевность и доступность.
Сейчас бытует мнение, что бизнесом заниматься стало проще. И какую помощь предлагает ваша платформа тем, кто хочет идти дальше и развиваться?
Юрий Бутурля:
С точки зрения онлайна, он действительно сейчас стал проще, доступнее, если сравнивать с тем, что было 5-10 лет назад, когда никто вообще не понимал. Максимум, что могли сделать, это позвонить в кол-центр, и через несколько дней-недель могли что-то доставить. И все это начиналось, наверное, с мебели, каких-то сложных товаров.
На сегодняшний день это даже стало модно. Сейчас практически каждый хочет себя попробовать в онлайн-продажах. Каждый что-то готов придумать, он готов сделать свой какой-то продукт, свою идею, услугу. Либо продавать какие-то товары, произведенные или где-то купленные.
Можно прийти на интернет-площадки, которые в народе все называют маркетплейсом. Там есть все инструменты, они готовы. Ты просто берешь свои товары, услуги, заливаешь туда, и в принципе они доступны всей базе покупателей и пользователей этой площадки.
Насколько вы оцениваете сейчас белорусских предпринимателей? Насколько они хороши и как активно идут на контакт?
Юрий Бутурля:
Наши предприниматели очень активные. Общаясь с нашими предпринимателями и с нашими партнерами, могу выделить, что они пробуют все. Все интернет-площадки, которые доступны на территории Республики Беларусь. Они пробуют на одной, на второй, на третьей и выбирают для себя самое лучшее.
Трудность, с которой сталкиваются и начинающие, и бывалые продавцы, это логистика. Потому что покупатель сейчас хочет быстро и качественно. И в любой точке. Мы со своей стороны как начало логистического оператора пытаемся оптимизировать эту цепочку процессов. Все продавцы, доставляя через одного логистического оператора, могут получить тарифы на доставку ниже, чем доставляли бы сами. Получая тарифы ниже, они могут формировать цену ниже, а если цена ниже, потребитель остается доволен тем, что получил товар по выгодной цене.
Подробнее в видео.