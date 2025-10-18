Как запустить бизнес на маркетплейсе и не прогореть на онлайн-продажах – рассказал директор Emall

«Душевный фестиваль» – это мероприятие, о котором знают многие. Почему именно ваша цифровая платформа решила стать не просто спонсором, а генеральным партнером такого события?

О том, почему бизнес поддерживает подобные проекты и как создать то самое душевное пространство, где люди и бренды чувствуют себя частью одного целого, поговорим с гостем «Нового утра» Бутурля Юрием Иосифовичем, директор белорусского маркетплейса.

Юрий Бутурля, директор белорусского маркетплейса:

Это все алгоритмы. Как, наверное, мы часто обо всем спрашиваем алгоритмы искусственного интеллекта. И на наш вопрос они ответили. Путь к сердцу народа лежит через генеральное партнерство. Мы думаем: ну ладно, пусть будет душевно.

Это так, немножко иронии. На самом деле нам показалось, что люди, которые участвуют в «Душевном фестивале», это люди, которые привыкли быть собой, не гнаться за новыми трендами. Потому что они готовы петь, танцевать, веселиться. И этот факт, что они не гонятся за трендами, это откликается с ценностями нашей компании, где мы ценим простоту, душевность и доступность.

Сейчас бытует мнение, что бизнесом заниматься стало проще. И какую помощь предлагает ваша платформа тем, кто хочет идти дальше и развиваться?

Юрий Бутурля:

С точки зрения онлайна, он действительно сейчас стал проще, доступнее, если сравнивать с тем, что было 5-10 лет назад, когда никто вообще не понимал. Максимум, что могли сделать, это позвонить в кол-центр, и через несколько дней-недель могли что-то доставить. И все это начиналось, наверное, с мебели, каких-то сложных товаров.

На сегодняшний день это даже стало модно. Сейчас практически каждый хочет себя попробовать в онлайн-продажах. Каждый что-то готов придумать, он готов сделать свой какой-то продукт, свою идею, услугу. Либо продавать какие-то товары, произведенные или где-то купленные.

Можно прийти на интернет-площадки, которые в народе все называют маркетплейсом. Там есть все инструменты, они готовы. Ты просто берешь свои товары, услуги, заливаешь туда, и в принципе они доступны всей базе покупателей и пользователей этой площадки.