Отопление во всех районах Минска включат 10 октября: сообщил Владимир Кухарев

Новости Беларуси. Глобальное потепление в жилфонде Минска наступит уже 10 октября. Об этом сообщил 8 октября заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев в ходе проведения прямых телефонных линий. Тема начала отопительного сезона возглавила список самых популярных вопросов. Всего лишь за три дня городские власти обещают пустить тепло по батареям в каждом районе столицы.

Чтобы ускорить процесс, жилищно-коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы.

Владимир Кухарев, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

10 октября, в понедельник, тепло уже начнёт приходить в наши дома.

Мы планируем в течении трёх дней обеспечить подключение всего жилого фонда.

Проведены соответствующие мероприятия по организации работы, в том числе – в вечернее и ночное время для того, чтобы вхождение в отопительный период прошло как можно безболезненнее для наших граждан.

Во время проведения прямой телефонной линии в Мингорисполком поступило чуть более десятка звонков. Жителей столицы волновали вопросы благоустройства города и развития транспортной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.