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Дизайнерская клюшка: возле «Минск Арены» появилась новая инсталляция

07 октября 2016 20:58
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Новости Беларуси. Новые дизайнерские объекты для имиджа столицы и ярких фото.

Возле «Минск Арены» появилась световая инсталляция – шайба и хоккейные клюшки.

Рядом тренажеры, благодаря которым к здоровому образу жизни можно приобщиться бесплатно и без траты времени на смену одежды и дорогу в тренажерный зал.

Сейчас в Минске проходят матчи Чемпионата континентальной хоккейной лиги.

Инсталляцию и тренажеры установили как раз к этому спортивному событию. Новинки уже собирают положительные отзывы не только у прохожих, но и в аккаунтах социальных сетей молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Арт-проекты

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