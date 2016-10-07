Дизайнерская клюшка: возле «Минск Арены» появилась новая инсталляция

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Возле «Минск Арены» появилась световая инсталляция – шайба и хоккейные клюшки.

Рядом тренажеры, благодаря которым к здоровому образу жизни можно приобщиться бесплатно и без траты времени на смену одежды и дорогу в тренажерный зал.

Сейчас в Минске проходят матчи Чемпионата континентальной хоккейной лиги.

Инсталляцию и тренажеры установили как раз к этому спортивному событию. Новинки уже собирают положительные отзывы не только у прохожих, но и в аккаунтах социальных сетей молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.