Михаил Турецкий: «Мы добрые соседи – Россия и Беларусь. Мы должны друг друга поддерживать, друг другу помогать»

Яна Шипко, политический обозреватель: Предлагаю вспомнить, как прошел концерт «Хора Турецкого». Он был на этой же сцене и стал настоящим подарком для зрителей. Вход был абсолютно свободным, все желающие могли посмотреть, послушать выступление этого прославленного коллектива. Репертуар подбирали специально, как признался нам руководитель, сам Михаил Турецкий. Особенно трогательно звучали фронтовые песни. Комплиментом для белорусской публики стало наследие «Песняров» – композиция «Беловежская пуща». В исполнении «Хора Турецкого» и коллектива SOPRANO. Славятся они красивыми, сильными голосами. Потому были и шедевры классики.

Михаил Турецкий, народный артист России:

Мы не хотим новой войны, новой победы. Поэтому эта историческая память как раз просыпается именно на таких праздниках. Когда люди вспоминают, о чем вообще речь идет. Потому что так ведь было не всегда, такая красота в Минске была не всегда. Что здесь творилось во время войны? И эту мирную жизнь, это мирное небо над головой надо ценить. Я, кстати, очень рад, что в течение концерта я удержал погоду. Тут надвигалась туча, в Минске сегодня была гроза. Я сказал: наше место будет здесь свободно от дождя, и все будет отлично. Поэтому праздник получился, давайте быть вместе, держаться и дарить друг другу только хорошее, только положительные эмоции. Потому то мы добрые соседи – Россия и Беларусь. Мы должны друг друга поддерживать, друг другу помогать. Добрососедские отношения – это самое главное.