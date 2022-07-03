«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области

Новости Беларуси. О самых юных жителях нашей страны не забыли и в День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, к примеру, в Могилевской области в подарок они получили уникальные игровые площадки. Всего в области появилось 30 таких объектов, которые несут еще и образовательную функцию. Игровые комплексы помогут изучить историю родного края. Что думают о подарках их юные обладатели? Впечатления собрала Юлия Мычка.

Ради такого события детвора агрогородка Вейно готова в летние каникулы проснуться пораньше. Во дворе улицы Весенней вот-вот торжественно откроют парк «Патриот». Для местных ребят, без преувеличения, событие № 1.

Ирина Романович, жительница агрогородка Вейно:

Мне тут нравится, буду каждый день сюда приходить. Тут очень круто, мне очень нравится. Тут много качелей, много друзей можно заводить.

Анастасия Бондарева, жительница агрогородка Вейно:

Мы живем в этом доме. Здесь недавно был пустырь, бурьян, детям негде было погулять. А сейчас счастью нет предела.

Детское игровое оборудование, площадка для пляжного волейбола и полоса препятствий для военизированных эстафет. Парк «Патриот» не только для развлечений и активного отдыха, есть в нем и более глубокий смысл.

Информационные стенды с QR-кодами расскажут о военных и исторических событиях, трудовых и спортивных достижениях родного края, а еще профессиональном образовании.

Александр Алексо, заместитель председателя Могилевского райисполкома:

Детей нужно не только привлекать к активным играм, им нужно популярно объяснять и показывать, как жить правильно, как правильно относиться к своей стране, как любить свою Родину, как становиться по-настоящему сильным, активным, трудоспособным для того, чтобы в дальнейшем, когда они вырастут, они были настоящими гражданами, патриотами своей страны.

Похожие площадки появились в каждом районном центре Могилевской области. Проект «Наследникам Великой Победы» объединил тысячи людей разного возраста и профессий во всем регионе. У каждого города свои тематика и герои. Например, в Дрибине площадка «На высоте» представляет легендарный гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, который состоял только из женщин. Беспощадных бомбардировщиц немцы прозвали «Ночными ведьмами».

Игровой комплекс с военным штабом и полосой препятствий возвели в Белыничах. Для хорошего дела рукава засучили все: от молодежи до чиновников.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Сегодня все вместе, всем миром, толокой, как говорили раньше наши отцы, деды, прадеды, обустраиваем эти площадки. Отрадно, что здесь подключаются и ветераны, и БРСМ, и профсоюзное движение, и другие общественные организации.