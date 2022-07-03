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«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области

03 июля 2022 21:11
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Новости Беларуси. О самых юных жителях нашей страны не забыли и в День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, к примеру, в Могилевской области в подарок они получили уникальные игровые площадки. Всего в области появилось 30 таких объектов, которые несут еще и образовательную функцию. Игровые комплексы помогут изучить историю родного края.  

Что думают о подарках их юные обладатели? Впечатления собрала Юлия Мычка.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-1

Ради такого события детвора агрогородка Вейно готова в летние каникулы проснуться пораньше. Во дворе улицы Весенней вот-вот торжественно откроют парк «Патриот». Для местных ребят, без преувеличения, событие № 1.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-4

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-6

Ирина Романович, жительница агрогородка Вейно:  
Мне тут нравится, буду каждый день сюда приходить. Тут очень круто, мне очень нравится. Тут много качелей, много друзей можно заводить.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-9

Анастасия Бондарева, жительница агрогородка Вейно:  
Мы живем в этом доме. Здесь недавно был пустырь, бурьян, детям негде было погулять. А сейчас счастью нет предела.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-12

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-14

Детское игровое оборудование, площадка для пляжного волейбола и полоса препятствий для военизированных эстафет. Парк «Патриот» не только для развлечений и активного отдыха, есть в нем и более глубокий смысл.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-17

Информационные стенды с QR-кодами расскажут о военных и исторических событиях, трудовых и спортивных достижениях родного края, а еще профессиональном образовании.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-20

Александр Алексо, заместитель председателя Могилевского райисполкома:  
Детей нужно не только привлекать к активным играм, им нужно популярно объяснять и показывать, как жить правильно, как правильно относиться к своей стране, как любить свою Родину, как становиться по-настоящему сильным, активным, трудоспособным для того, чтобы в дальнейшем, когда они вырастут, они были настоящими гражданами, патриотами своей страны.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-23

Похожие площадки появились в каждом районном центре Могилевской области. Проект «Наследникам Великой Победы» объединил тысячи людей разного возраста и профессий во всем регионе. У каждого города свои тематика и герои. Например, в Дрибине площадка «На высоте» представляет легендарный гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, который состоял только из женщин. Беспощадных бомбардировщиц немцы прозвали «Ночными ведьмами».

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-26

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-28

Игровой комплекс с военным штабом и полосой препятствий возвели в Белыничах. Для хорошего дела рукава засучили все: от молодежи до чиновников.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-31

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:  
Сегодня все вместе, всем миром, толокой, как говорили раньше наши отцы, деды, прадеды, обустраиваем эти площадки. Отрадно, что здесь подключаются и ветераны, и БРСМ, и профсоюзное движение, и другие общественные организации.  

«Как любить Родину и становиться по-настоящему сильным». Уникальные детские площадки открыли в Могилёвской области-34

В День Независимости Могилев превратился в город-праздник. 2 июля он отметил юбилей, и улицы еще не остыли от масштабного торжества, сегодня для гостей не менее насыщенная программа. Она стартовала с Буйничского поля и закончится фейерверком на набережной Днепра.  

# Социальная инфраструктура # общество # Ирина Романович # Анастасия Бондарева # Александр Алексо # Анатолий Исаченко # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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