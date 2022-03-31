«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Света, расскажите, как вы болели.

Светлана Мельникова, переболела коронавирусом:

Я переболела всеми ковидами. То есть три волны было. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Есть с чем сравнить. Светлана Мельникова:

Да, и все три я перенесла. Несмотря на то, что я была затворницей. Алена Родовская:

Какой штамм оказался самым тяжелым для вас? Светлана Мельникова:

Самым тяжелым в плане перенесения был первый в 2020 году, когда только это все начиналось.

Юрий Царев, телеведущий, переболел коронавирусом:

Схемы лечения, наверное, тогда еще не было. Алена Родовская:

Протоколы были. Юрий Царев:

Они менялись. Светлана Мельникова:

Меня 32 дня держали только на антибиотиках. Юрий Царев:

Которыми, в принципе, не должны пичкать. Светлана Мельникова:

60 дней я была на больничном. Из них 14 дней у меня была температура, которая доходила до 40. Но дело в том, что я температуру вообще не слышала. У меня температура 40, то есть я могу танцевать.

Алена Родовская:

А почему вы в больницу не поехали с такой температурой? Светлана Мельникова:

В больницу меня забрала скорая в первый же день, когда я обратилась. Но с температурой 39,7 меня отправили домой. Сказали: «У вас нет ковида». Алена Родовская:

То есть тест не показал тогда? Светлана Мельникова:

Делали экспресс-тест. На начальных этапах он не показывает. Снимок сделали – показал, поставили острый трахеобронхит. И с температурой 39,7 в четыре часа ночи меня отправили домой лечиться. Алена Родовская:

Но КТ же показала бы, правильно?

Елена Комар, терапевт:

Да, КТ показывает, но не сразу. Юрий Царев:

Дней пять должно пройти. Елена Комар:

Хотя бы дней пять, неделя. Мы же не назначаем сразу обследования – бежать куда-то срочно нужно. Три дня, как минимум, в принципе, человек может лечить самостоятельно. Просто, если у человека есть сопутствующие заболевания – в этом плане нужно быть более настороженным. Если в анамнезе есть сахарный диабет, индекс массы тела превышает 30, то есть ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, возраст – соответственно, это является осложняющими факторами. Поэтому здесь надо быть более внимательным, настороженным, обследовать пораньше.