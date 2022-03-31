«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска
Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Света, расскажите, как вы болели.
Светлана Мельникова, переболела коронавирусом:
Я переболела всеми ковидами. То есть три волны было.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Есть с чем сравнить.
Светлана Мельникова:
Да, и все три я перенесла. Несмотря на то, что я была затворницей.
Алена Родовская:
Какой штамм оказался самым тяжелым для вас?
Светлана Мельникова:
Самым тяжелым в плане перенесения был первый в 2020 году, когда только это все начиналось.
Юрий Царев, телеведущий, переболел коронавирусом:
Схемы лечения, наверное, тогда еще не было.
Алена Родовская:
Протоколы были.
Юрий Царев:
Они менялись.
Светлана Мельникова:
Меня 32 дня держали только на антибиотиках.
Юрий Царев:
Которыми, в принципе, не должны пичкать.
Светлана Мельникова:
60 дней я была на больничном. Из них 14 дней у меня была температура, которая доходила до 40. Но дело в том, что я температуру вообще не слышала. У меня температура 40, то есть я могу танцевать.
Алена Родовская:
А почему вы в больницу не поехали с такой температурой?
Светлана Мельникова:
В больницу меня забрала скорая в первый же день, когда я обратилась. Но с температурой 39,7 меня отправили домой. Сказали: «У вас нет ковида».
Алена Родовская:
То есть тест не показал тогда?
Светлана Мельникова:
Делали экспресс-тест. На начальных этапах он не показывает. Снимок сделали – показал, поставили острый трахеобронхит. И с температурой 39,7 в четыре часа ночи меня отправили домой лечиться.
Алена Родовская:
Но КТ же показала бы, правильно?
Елена Комар, терапевт:
Да, КТ показывает, но не сразу.
Юрий Царев:
Дней пять должно пройти.
Елена Комар:
Хотя бы дней пять, неделя. Мы же не назначаем сразу обследования – бежать куда-то срочно нужно. Три дня, как минимум, в принципе, человек может лечить самостоятельно. Просто, если у человека есть сопутствующие заболевания – в этом плане нужно быть более настороженным. Если в анамнезе есть сахарный диабет, индекс массы тела превышает 30, то есть ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, возраст – соответственно, это является осложняющими факторами. Поэтому здесь надо быть более внимательным, настороженным, обследовать пораньше.
Юрий Царев:
Следует учитывать тот факт, что КТ – это, в принципе, очень высока доза альфа- и бета-облучения. То есть это 20 рентгенов. Не понятно, стоит ли человеку лишний раз делать КТ или нет.
Алена Родовская:
Юра, вспомните первую волну, тогда была инфодемия. Люди боялись, готовы были делать КТ, были сумасшедшие очереди, потому что понимали, чтобы себя не запустить. Это уже потом отношение к коронавирусу изменилось.
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