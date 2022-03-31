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«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска

31 марта 2022 15:57
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Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Света, расскажите, как вы болели.  

«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска-1

Светлана Мельникова, переболела коронавирусом:  
Я переболела всеми ковидами. То есть три волны было.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Есть с чем сравнить.  

Светлана Мельникова:  
Да, и все три я перенесла. Несмотря на то, что я была затворницей.  

Алена Родовская:  
Какой штамм оказался самым тяжелым для вас?  

Светлана Мельникова:  
Самым тяжелым в плане перенесения был первый в 2020 году, когда только это все начиналось.  

«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска-4

Юрий Царев, телеведущий, переболел коронавирусом:  
Схемы лечения, наверное, тогда еще не было.  

Алена Родовская:  
Протоколы были.  

Юрий Царев:  
Они менялись.  

Светлана Мельникова:  
Меня 32 дня держали только на антибиотиках.  

Юрий Царев:  
Которыми, в принципе, не должны пичкать.  

Светлана Мельникова:  
60 дней я была на больничном. Из них 14 дней у меня была температура, которая доходила до 40. Но дело в том, что я температуру вообще не слышала. У меня температура 40, то есть я могу танцевать.  

«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска-7

Алена Родовская:  
А почему вы в больницу не поехали с такой температурой?  

Светлана Мельникова:  
В больницу меня забрала скорая в первый же день, когда я обратилась. Но с температурой 39,7 меня отправили домой. Сказали: «У вас нет ковида».  

Алена Родовская:  
То есть тест не показал тогда?  

Светлана Мельникова:  
Делали экспресс-тест. На начальных этапах он не показывает. Снимок сделали – показал, поставили острый трахеобронхит. И с температурой 39,7 в четыре часа ночи меня отправили домой лечиться.  

Алена Родовская:  
Но КТ же показала бы, правильно?  

«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска-10

Елена Комар, терапевт:  
Да, КТ показывает, но не сразу.  

Юрий Царев:  
Дней пять должно пройти.  

Елена Комар:  
Хотя бы дней пять, неделя. Мы же не назначаем сразу обследования – бежать куда-то срочно нужно. Три дня, как минимум, в принципе, человек может лечить самостоятельно. Просто, если у человека есть сопутствующие заболевания – в этом плане нужно быть более настороженным. Если в анамнезе есть сахарный диабет, индекс массы тела превышает 30, то есть ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, возраст – соответственно, это является осложняющими факторами. Поэтому здесь надо быть более внимательным, настороженным, обследовать пораньше.  

«Переболела всеми ковидами». Какой штамм переносится тяжелее, рассказала белоруска-13

Юрий Царев:  
Следует учитывать тот факт, что КТ – это, в принципе, очень высока доза альфа- и бета-облучения. То есть это 20 рентгенов. Не понятно, стоит ли человеку лишний раз делать КТ или нет.  

Алена Родовская:  
Юра, вспомните первую волну, тогда была инфодемия. Люди боялись, готовы были делать КТ, были сумасшедшие очереди, потому что понимали, чтобы себя не запустить. Это уже потом отношение к коронавирусу изменилось.  

«Разница в том, какой вирус». Когда могут возникнуть симптомы постковидного синдромы у пациентов перенесших омикрон – подробнее здесь.  

# Коронавирус # общество # Алена Родовская # Светлана Мельникова # Татьяна Савчик # Юрий Царёв # Елена Комар # Фотофакт

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