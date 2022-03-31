«Стали выпадать волосы». Вот какие анализы необходимы пациентам, переболевшим коронавирусом

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Комар, терапевт:

Обследование после ковида назначается абсолютно индивидуально. Есть какие-то общие назначения, тот же общий анализ крови. По нему косвенно можно судить о том, в какой стадии сейчас находится наш иммунитет или о каких-то дефицитах, например, гемоглобин, когда снижен. Зависит восстановление человека и появление того же постковидного синдрома от изначального состояния организма. Поэтому обследование нужно проводить индивидуально, если есть какие-то сопутствующие заболевания, в частности, варикозные вены, где может тромбоз формироваться.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Елена, согласитесь, здоровых людей-то нет. У всех есть какие-то свои сопутствующие заболевания.

Елена Комар:

Есть сопутствующие заболевания, скажем так, серьезные, которые приводят потом к дальнейшему их прогрессированию, например, после ковида. А есть заболевания, которые можно предотвратить, например, если мы компенсируем дефициты.