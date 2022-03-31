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«Стали выпадать волосы». Вот какие анализы необходимы пациентам, переболевшим коронавирусом

31 марта 2022 15:42
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Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Давайте дадим слово медику, который должен ответит на главный вопрос. Какое обследование следует делать?  

«Стали выпадать волосы». Вот какие анализы необходимы пациентам, переболевшим коронавирусом-1

Елена Комар, терапевт:  
Обследование после ковида назначается абсолютно индивидуально. Есть какие-то общие назначения, тот же общий анализ крови. По нему косвенно можно судить о том, в какой стадии сейчас находится наш иммунитет или о каких-то дефицитах, например, гемоглобин, когда снижен. Зависит восстановление человека и появление того же постковидного синдрома от изначального состояния организма. Поэтому обследование нужно проводить индивидуально, если есть какие-то сопутствующие заболевания, в частности, варикозные вены, где может тромбоз формироваться.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Елена, согласитесь, здоровых людей-то нет. У всех есть какие-то свои сопутствующие заболевания.  

Елена Комар:  
Есть сопутствующие заболевания, скажем так, серьезные, которые приводят потом к дальнейшему их прогрессированию, например, после ковида. А есть заболевания, которые можно предотвратить, например, если мы компенсируем дефициты.  

«Стали выпадать волосы». Вот какие анализы необходимы пациентам, переболевшим коронавирусом-4

Алена Родовская:  
Смотрите, стали выпадать волосы. Это самая частая жалоба людей после перенесенного. Если стали выпадать волосы, нужно идти сдавать кровь, чтобы понять, чего не хватает?  

Елена Комар:  
Конечно, обязательно.  

Алена Родовская:  
Вот видите.  

Елена Комар:  
В общем и целом после ковида где-то через месяц – неважно как вы его перенесли, легко или тяжело – все-таки лучше прийти к врачу и сдать обследование, которое назначено. Потому что бывают осложнения на сердце, щитовидная железа может страдать, поджелудочная – уже доказано – и диабет может быть спровоцирован. Проблемы с кишечником могут возникать, потому что в лечении иногда используются гормоны и антибиотики.  

Надо просто принять, что ты будешь психом? Вот какие тревожные расстройства характерны для постковидного синдрома – подробнее здесь.  

# Коронавирус # общество # Татьяна Савчик # Елена Комар # Алена Родовская # Фотофакт

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