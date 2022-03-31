Надо просто принять, что ты будешь психом? Вот какие тревожные расстройства характерны для постковидного синдрома

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что, бесспорно, когда пандемия вошла, врезалась в нашу повседневность, естественно, спрос и на услуги психолога тоже обусловлен этим. Люди вынуждены носить маски. В странах некоторых до сих пор это все продолжается. Эти постоянные статистики неутешительные. Насколько сейчас часто люди к вам обращаются?

Светлана Яковлева, врач-психиатр:

На самом деле, по статистике, то есть по исследованиям, которые мы наблюдаем на регулярной основе, тревожные расстройства во время пандемии вышли, конечно, на первый план – то есть порядка 70 % [людей – прим. ред.], которые перенесли ковид. Причем неважно в какой форме – это тяжелая форма или легкая. Последние данные по омикрону говорят о том, что люди, перенесшие легко заболевание, не защищены от того, что у них будет явление постковида. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

То есть это надо просто принять? Светлана Яковлева:

Абсолютно. Алена Родовская:

Что ты будешь психом? Светлана Яковлева:

О том, что возможны какие-то нарушения. Алена Родовская:

Я же не диагноз поставила – просто разговорное.