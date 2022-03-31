Надо просто принять, что ты будешь психом? Вот какие тревожные расстройства характерны для постковидного синдрома
Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что, бесспорно, когда пандемия вошла, врезалась в нашу повседневность, естественно, спрос и на услуги психолога тоже обусловлен этим. Люди вынуждены носить маски. В странах некоторых до сих пор это все продолжается. Эти постоянные статистики неутешительные. Насколько сейчас часто люди к вам обращаются?
Светлана Яковлева, врач-психиатр:
На самом деле, по статистике, то есть по исследованиям, которые мы наблюдаем на регулярной основе, тревожные расстройства во время пандемии вышли, конечно, на первый план – то есть порядка 70 % [людей – прим. ред.], которые перенесли ковид. Причем неважно в какой форме – это тяжелая форма или легкая. Последние данные по омикрону говорят о том, что люди, перенесшие легко заболевание, не защищены от того, что у них будет явление постковида.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть это надо просто принять?
Светлана Яковлева:
Абсолютно.
Алена Родовская:
Что ты будешь психом?
Светлана Яковлева:
О том, что возможны какие-то нарушения.
Алена Родовская:
Я же не диагноз поставила – просто разговорное.
Светлана Яковлева:
Нарушения психики, как таковые, безусловно, есть. Тревожность на первый план выходит – то есть порядка 70 % пациентов, которые перенесли. 40 % людей страдают бессонницей или другими нарушениями сна. Фобии и генерализованные тревожные расстройства тоже занимает достаточно большую часть.
Татьяна Савчик:
Что вы в таком случае рекомендуете? То есть устраивать себе детокс информационный, не беспокоится по лишнему неприятному поводу?
Светлана Яковлева:
Это зависит от многих факторов. Есть случаи, когда пациент должен работать не только со своим подсознанием – то есть это, безусловно, одна из частей, но иногда людям требуется действительно помощь специалиста.
Алена Родовская:
Потому что заговорили, что люди стали сходить с ума на самом деле.
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