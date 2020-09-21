«Воспринимают женщину-милиционера как провокацию». История одного правоохранителя

Новости Беларуси. Эта девушка каждый день охраняет спокойствие своих граждан. В любую погоду – и летом, и зимой – она готова стоять на страже порядка. Она – милиционер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эта девушка каждый день охраняет спокойствие своих граждан. В любую погоду – и летом, и зимой – она готова стоять на страже порядка. Она – милиционер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Запасник, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции:
Чего ждала я от этой работы, то я и получила. Я не думала, что здесь будет все просто, все легко. Никогда у меня не было мыслей таких о том, что здесь будет все очень сладко. То есть я уже шла сюда с мыслями о том, что будут трудности и немало.
Трудности нужны людям для чего? Чтобы их преодолевать, становится сильнее. Поэтому я считаю, что чем сложнее работа, тем больше в этом плане саморазвития.
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Работа у Елены непростая: ежедневно ей приходится ловить хулиганов и успокаивать дебоширов. И далеко не все собираются ей подчиняться.
Елена Запасник:
Воспринимают женщину-милиционера как провокацию, наверное. Как это так: какая-то девчонка им будет что-то указывать, что-то говорить и что-то командовать.
От меня пытался скрыться мужчина с семейного скандала, хотел убежать. Когда я его догнала, он начал драться со мной – толкаться, кулаками махать. Тут понятно, что если человек задержан по семейному скандалу – он на жену свою руку поднимает, а что ему эта девушка-сотрудник?
Для кого-то девушка в форме – несерьезно, а для кого-то – повод одуматься и признать свою вину.
Елена Запасник:
Кто-то хочет максимально задобрить, чтобы попытаться уйти от ответственности. Но не подходит метод. Метод подходит только тот, когда человек действительно осознает, что он сделал что-то неправильно, что он согласен с тем, что он сделал неправильно и обещает исправиться.
Если необходимости в задержании такого человека нет, то есть он не несет какую-то общественную опасность для окружающих, то, возможно, не привлекать его к административной ответственности.
Работать приходится по 12 часов и очень часто пешком. Некоторые считают: быть милиционером совсем не женское дело. Елена с ними категорически не согласна.
Елена Запасник:
Я считаю, что женская работа та, которую выбрала женщина для себя. Если хочу, то буду.
Я очень хочу, чтобы в моей стране было спокойно, очень хочу помогать людям. Я чувствую, что когда я работаю, когда ко мне обращаются люди и я им помогаю в чем-то, даю какой-то совет, я чувствую, что людям становится лучше.
Иногда встречаешь людей, которым что-то разъяснял, возможно, когда-либо, либо оказывал в чем-то помощь, спрашиваешь, как у них дела – благодарят.