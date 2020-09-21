«Воспринимают женщину-милиционера как провокацию». История одного правоохранителя

Новости Беларуси. Эта девушка каждый день охраняет спокойствие своих граждан. В любую погоду – и летом, и зимой – она готова стоять на страже порядка. Она – милиционер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Запасник, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции:

Чего ждала я от этой работы, то я и получила. Я не думала, что здесь будет все просто, все легко. Никогда у меня не было мыслей таких о том, что здесь будет все очень сладко. То есть я уже шла сюда с мыслями о том, что будут трудности и немало.

Трудности нужны людям для чего? Чтобы их преодолевать, становится сильнее. Поэтому я считаю, что чем сложнее работа, тем больше в этом плане саморазвития.

Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних

Работа у Елены непростая: ежедневно ей приходится ловить хулиганов и успокаивать дебоширов. И далеко не все собираются ей подчиняться.

«Воспринимают женщину-милиционера как провокацию»

Елена Запасник:

Воспринимают женщину-милиционера как провокацию, наверное. Как это так: какая-то девчонка им будет что-то указывать, что-то говорить и что-то командовать.

От меня пытался скрыться мужчина с семейного скандала, хотел убежать. Когда я его догнала, он начал драться со мной – толкаться, кулаками махать. Тут понятно, что если человек задержан по семейному скандалу – он на жену свою руку поднимает, а что ему эта девушка-сотрудник?