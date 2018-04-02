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«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом

02 апреля 2018 09:01
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2 апреля – Всемирный день информирования о проблемах аутизма. И ровно 2 года назад в Минске в этот день появился Семейный инклюзив-театр «i».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» – Ирина  Пушкарева и его юные актёры Семейного инклюзив-театра «i» – Злата Залесская, Михаил Артемчук и Сергей Артемчук.

«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом-1

Как пришла идея создать такой театр, и кто его участники? 

Ирина Пушкарева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i»: 
Сначала была студия, в которой мы занимались на профессиональной основе по разным направлениям: хореография, вокал, актёрское мастерство. И как-то так случайно, наверное, получилось, что родители приводили детей на актерское мастерство как на арт-терапию, деток с разными поведенческими реакциями, достаточно сложными. Мы серьезно занимались и вокалом, занимали призовые места на конкурсах. Вот так случилось, что в один прекрасный день позвонила мама ребенка с аутизмом и предложила именно на базе нашей студии, она сказала: «Вы поможете сделать театр». Конечно, я не сомневалась ни минуту, мы собрались нашим творческим коллективом и решили, что да, мы это можем, потому что у нас уже был серьезный такой костяк детей-актеров, которые могли на сцене выполнить любую по сложности задачу. Вот как-то так все началось.   

«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом-4

Кто актёры? Насколько велика труппа? 

Ирина Пушкарева: 
Я не знаю, велика или нет. 76 у нас актеров, это 26 детей с особенностями развития – это с аутизмом. Мы со спектаклями объехали всю Беларусь, основные наши крупные города. Узнали о нас не только в Минске, поэтому приезжают даже из других городов, но вообще это большое счастье: мамы могут на самом деле не скрывать и не сидеть дома со своим ребенком, а могут прийти к нам, потому что на самом деле у нас очень дружественная и творческая атмосфера. Дети понимают, что делать, они очень поддерживают сразу же новичков, нет такого момента, когда вот что-то не так, не принимают. Это очень открывает детей с особенностями, начинают доверять и делать маленькие успехи. 

«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом-7

Где находится ваш театр? Где можно посмотреть спектакли?

Ирина  Пушкарева:
Мы находимся на базе Дворца культуры ветеранов. Спасибо им огромное! Они нам очень часто дают бесплатно сцену. К нам можно прийти сегодня, вечером будет премьера, и 28 мая мы тоже готовим еще один премьерный спектакль. Премьерный спектакль у нас пройдет во Дворце профсоюзов, но в Доме ветеранов у нас еще будет не один отчетный концерт.

«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом-10

Сколько постановок за плечами в репертуаре?

Ирина  Пушкарева:
Вот четвертый спектакль «Дерево сказок», который мы сегодня вечером покажем. Пятый готовим к премьере.

Сегодня премьера «Дерево сказок». Что это за спектакль? О чем он?

Злата Залесская, актриса Семейного инклюзив-театра «i»:
Это набор из нескольких сказок, идущих друг за другом.

На летних каникулах вы продолжаете работу?

Ирина  Пушкарева:
Конечно, мы на каникулах продолжаем работу, потому что для многих детей с особенностями развития это единственная возможность вообще общения и выхода в свет. Единицы из них ходят в школу. И летом будем работать, готовить новые спектакли и репетировать наш премьерный спектакль, который пройдет 28 мая, потому что осенью мы поедем, скорее всего, по гастролям по Беларуси. Нас приглашают и дальше ездить, и со спектаклем «Дерево сказок» на Международном конкурсе «Скрыжаванне» выиграли.

«Это очень открывает детей с особенностями, они начинают доверять». В спектаклях инклюзив-театра «i» участвуют дети с аутизмом-13

# Культура # Театр # Фотофакт # Злата Залесская # Михаил Артемчук # Сергей Артемчук

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