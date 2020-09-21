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Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?

21 сентября 2020 15:17
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Новости Беларуси. Легче предупредить, чем лечить. 19 тысяч жителей области уже сделали прививку против гриппа. Это 1,5 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?-1

Кстати, вакцинация будет проходить до конца ноября. В прошлом году привили 40 % жителей региона – 570 тысяч человек. В 2021 году ожидается не меньше. Кстати, в Столбцовском районе вакцину оценили почти 2 000 человек.

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Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?-4

Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской ЦРБ:
Мы привили 12 % от общего количества населения, 50 % медработников. Заключены договоры со всеми предприятиями, ждем вакцину на платной основе.

В Минске начали делать прививки против гриппа. Кого вакцинируют в первую очередь?

Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?-7

13 % жителей Минской области будут привиты из республиканского бюджета. За счет местных средств районов и денег предприятий вакцину получат 23 % желающих. Прививки безопасны для детей от полугода. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

# Вакцинация # общество # Инесса Дударевич # Фотофакт

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