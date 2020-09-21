Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?

Новости Беларуси. Легче предупредить, чем лечить. 19 тысяч жителей области уже сделали прививку против гриппа. Это 1,5 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, вакцинация будет проходить до конца ноября. В прошлом году привили 40 % жителей региона – 570 тысяч человек. В 2021 году ожидается не меньше. Кстати, в Столбцовском районе вакцину оценили почти 2 000 человек. Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020

Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской ЦРБ:

Мы привили 12 % от общего количества населения, 50 % медработников. Заключены договоры со всеми предприятиями, ждем вакцину на платной основе. В Минске начали делать прививки против гриппа. Кого вакцинируют в первую очередь?