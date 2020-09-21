Сколько жителей Минской области сделают прививку против гриппа бесплатно?

Новости Беларуси. Легче предупредить, чем лечить. 19 тысяч жителей области уже сделали прививку против гриппа. Это 1,5 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Легче предупредить, чем лечить. 19 тысяч жителей области уже сделали прививку против гриппа. Это 1,5 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кстати, вакцинация будет проходить до конца ноября. В прошлом году привили 40 % жителей региона – 570 тысяч человек. В 2021 году ожидается не меньше. Кстати, в Столбцовском районе вакцину оценили почти 2 000 человек.
Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020
Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской ЦРБ:
Мы привили 12 % от общего количества населения, 50 % медработников. Заключены договоры со всеми предприятиями, ждем вакцину на платной основе.
В Минске начали делать прививки против гриппа. Кого вакцинируют в первую очередь?
13 % жителей Минской области будут привиты из республиканского бюджета. За счет местных средств районов и денег предприятий вакцину получат 23 % желающих. Прививки безопасны для детей от полугода. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.