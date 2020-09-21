Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних

Новости Беларуси. Елизавета может рассказать более сотни детских историй. Ее знает каждый трудный ребенок округа. Она – инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В инспекторах по делам несовершеннолетних дети могут найти поддержку, своего друга

Елизавета Лишик, участковый инспектор по делам несовершеннолетних:

К каждому ребенку необходимо все-таки найти подход вне зависимости от его возраста, от его темперамента, характера. Бывают такие жизненные ситуации, в которых родители не знают, а дети обращаются, понимая, что в нас, в инспекторах по делам несовершеннолетних, они могут найти поддержку, своего друга, кому они могут доверять. И это приятно.

Девушка помогает сложным подросткам стать лучше. Она записывает их в спортивные секции и участвует с ними в конкурсах и эстафетах. Елизавета – и психолог, и учитель одновременно. Видят, что угрозы для них я не представляю, я хочу им помочь Елизавета Лишик:

Я всегда подхожу к детям с той целью, чтобы им помочь в какой-то степени. Бывает, что они немного агрессивно реагируют, но в процессе разговора они все-таки настраиваются на дружеский лад. Видят, что какой-то угрозы для них я не представляю, то есть я хочу им помочь. И общение выравнивается. Работать инспектору приходится с разными людьми. У некоторых из них непростое прошлое.

Елизавета Лишик:

Была ситуация, что с ребенком проводилась индивидуальная работа. Совершил кражу с группой лиц. Мы с этим ребенком постоянно проводили профилактическую работу, проводили ныряния в проруби совместные, с ним ездили на какие-то экскурсии, выставки, спортивные мероприятия, эстафеты. Постоянно проводятся соревнования по футболу. Ребенок приходил, говорил спасибо. Вот уже индивидуальная работа не проводится на данный момент, но по улице идет – всегда здоровается. Также мы ходим в детские сады, проводим среди детей конкурсы рисунков, также дарим им сладкие призы. Столько энергии, вообще замечательно!