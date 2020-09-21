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Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних

21 сентября 2020 15:02
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Новости Беларуси. Елизавета может рассказать более сотни детских историй. Ее знает каждый трудный ребенок округа. Она – инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В инспекторах по делам несовершеннолетних дети могут найти поддержку, своего друга  

Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних-1

Елизавета Лишик, участковый инспектор по делам несовершеннолетних:  
К каждому ребенку необходимо все-таки найти подход вне зависимости от его возраста, от его темперамента, характера. Бывают такие жизненные ситуации, в которых родители не знают, а дети обращаются, понимая, что в нас, в инспекторах по делам несовершеннолетних, они могут найти поддержку, своего друга, кому они могут доверять. И это приятно.  

Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних-4

Девушка помогает сложным подросткам стать лучше. Она записывает их в спортивные секции и участвует с ними в конкурсах и эстафетах. Елизавета – и психолог, и учитель одновременно.   

Видят, что угрозы для них я не представляю, я хочу им помочь  

Елизавета Лишик:   
Я всегда подхожу к детям с той целью, чтобы им помочь в какой-то степени. Бывает, что они немного агрессивно реагируют, но в процессе разговора они все-таки настраиваются на дружеский лад. Видят, что какой-то угрозы для них я не представляю, то есть я хочу им помочь. И общение выравнивается.  

Работать инспектору приходится с разными людьми. У некоторых из них непростое прошлое.  

Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних-7

Елизавета Лишик:  
Была ситуация, что с ребенком проводилась индивидуальная работа. Совершил кражу с группой лиц. Мы с этим ребенком постоянно проводили профилактическую работу, проводили ныряния в проруби совместные, с ним ездили на какие-то экскурсии, выставки, спортивные мероприятия, эстафеты. Постоянно проводятся соревнования по футболу.

Ребенок приходил, говорил спасибо. Вот уже индивидуальная работа не проводится на данный момент, но по улице идет – всегда здоровается.  

Также мы ходим в детские сады, проводим среди детей конкурсы рисунков, также дарим им сладкие призы.

Столько энергии, вообще замечательно!

Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних-10

Елизавета верит: плохих детей не бывает, и ко всем своим подопечным она относится как к своим собственным детям.

А для многих девушка в форме становится другом на всю жизнь.  

Я вижу, что дети исправляются, начинают доверять нам  

Елизавета Лишик:  
Когда я вижу результат своей работы, я этому рада. Я вижу, что дети исправляются, начинают доверять нам. Это дорогого стоит, когда дети, с которыми проводится индивидуальная работа, потом приходят и говорят спасибо, родители говорят спасибо, что приношу какую-то пользу обществу.  

Дети меняются. Дети – это наше будущее.  

# Дети # общество # Елизавета Лишик # Фотофакт

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