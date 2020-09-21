Сотни непростых детских историй. Как девушка работает инспектором по делам несовершеннолетних

Новости Беларуси. Елизавета может рассказать более сотни детских историй. Ее знает каждый трудный ребенок округа. Она – инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Елизавета может рассказать более сотни детских историй. Ее знает каждый трудный ребенок округа. Она – инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елизавета Лишик, участковый инспектор по делам несовершеннолетних:
К каждому ребенку необходимо все-таки найти подход вне зависимости от его возраста, от его темперамента, характера. Бывают такие жизненные ситуации, в которых родители не знают, а дети обращаются, понимая, что в нас, в инспекторах по делам несовершеннолетних, они могут найти поддержку, своего друга, кому они могут доверять. И это приятно.
Девушка помогает сложным подросткам стать лучше. Она записывает их в спортивные секции и участвует с ними в конкурсах и эстафетах. Елизавета – и психолог, и учитель одновременно.
Елизавета Лишик:
Я всегда подхожу к детям с той целью, чтобы им помочь в какой-то степени. Бывает, что они немного агрессивно реагируют, но в процессе разговора они все-таки настраиваются на дружеский лад. Видят, что какой-то угрозы для них я не представляю, то есть я хочу им помочь. И общение выравнивается.
Работать инспектору приходится с разными людьми. У некоторых из них непростое прошлое.
Елизавета Лишик:
Была ситуация, что с ребенком проводилась индивидуальная работа. Совершил кражу с группой лиц. Мы с этим ребенком постоянно проводили профилактическую работу, проводили ныряния в проруби совместные, с ним ездили на какие-то экскурсии, выставки, спортивные мероприятия, эстафеты. Постоянно проводятся соревнования по футболу.
Ребенок приходил, говорил спасибо. Вот уже индивидуальная работа не проводится на данный момент, но по улице идет – всегда здоровается.
Также мы ходим в детские сады, проводим среди детей конкурсы рисунков, также дарим им сладкие призы.
Столько энергии, вообще замечательно!
Елизавета верит: плохих детей не бывает, и ко всем своим подопечным она относится как к своим собственным детям.
А для многих девушка в форме становится другом на всю жизнь.
Елизавета Лишик:
Когда я вижу результат своей работы, я этому рада. Я вижу, что дети исправляются, начинают доверять нам. Это дорогого стоит, когда дети, с которыми проводится индивидуальная работа, потом приходят и говорят спасибо, родители говорят спасибо, что приношу какую-то пользу обществу.
Дети меняются. Дети – это наше будущее.