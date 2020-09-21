МАЗ поставит ещё 75 троллейбусов «Минсктрансу»
Новости Беларуси. Дополнительное обновление для общественного транспорта Минска. 75 троллейбусов с увеличенным автономным ходом поставит МАЗ столичным транспортникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2020 году уже 70 таких машин обслуживают пассажиров на городских маршрутах.
Техника – один из трендов в развитии электротранспорта. Главный плюс обычного троллейбуса состоит в том, что машина на ходу получает заряд электричества и в любой момент может ехать автономно – запаса хода хватает более чем на 15-20 километров.
При этом троллейбусы с автономным ходом позволяют расширять маршрутную сеть в новых жилых районах без прокладки контактных сетей и одновременно повышают эффективность использования действующей сети. К тому же они более маневренные и позволяют объехать, к примеру, транспортный затор.