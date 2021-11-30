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«Молочные продукты будут выдаваться только детям». Дмитрий Шевцов о том, как изменят рацион беженцев

30 ноября 2021 18:13
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказал о гуманитарной помощи для беженцев.  

«Молочные продукты будут выдаваться только детям». Дмитрий Шевцов о том, как изменят рацион беженцев-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Мы выдаем как раз таки то необходимое количество продуктов, которое нужно человеку на сутки. Утром он получает чай с печеньем, в обед он получает кашу, на ужин у него продуктовый набор. Другой вопрос, что есть люди, которые берут по нескольку пакетов. И мы видим, что у них скапливаются излишки в ТЛЦ, там плюсовая температура, достаточно тепло, и некоторые просто вывозят достаточное количество бутылок молока того же самого, нераспечатанного. Поэтому мы, конечно, пересмотрели ассортимент. Сейчас молочные продукты будут выдаваться исключительно только для детей. Но сильно район уменьшен не будет. Потому что все-таки людям надо нормально питаться.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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