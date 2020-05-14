Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса

Новости Беларуси. 14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Белорусский лидер в первую очередь поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый квартал мы анализировали. Апрель месяц, понятно, в силу определённых обстоятельств, и очень серьёзных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырёх месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают.

Глава государства также поинтересовался ситуацией в сфере государственного долга.

«Какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам?» – обозначил Президент вопрос.

«Третья тема – это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению», – отметил Александр Лукашенко.